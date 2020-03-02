شكرا لقرائتكم مرتضى منصور لجماهير تونس: عاملوا الزمالك "كويس" وأحذركم من الفتنة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل طالب مرتضى منصور رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك من الجماهير التونسية بضرورة معاملة فريقه بشكل لائق في تونس، وذلك بعد استقبال الترجي بشكل جيد في مصر.

أضاف رئيس الزمالك في تصريحات لبرنامج زملكاوى عبر قناة الزمالك: "قابلت الترجي أفضل مقابلة تليق به وبجماهيره وبالشعب التونسي المحترم، ولكن الألعاب النارية محظورة في الملاعب المصرية وحيازة الألعاب النارية في الملاعب جريمة وفقًا للقانون المصري، وهو ما حدث من جماهير الترجي في استاد القاهرة".

تابع : "طلبت من العلاقات العامة في نادي الزمالك أن يتوجه بأقصى سرعة إلى شركة الأمن في الملعب بضرورة عدم معاملة الجماهير التونسية بطريقة قاسية".

واختتم: "لا أطلب من الشعب التونسي أن يستقبل الزمالك كما استقبلنا الترجي، سنلتقي سويًا وكثيرًا مرات مقبلة سواء مع الترجي أو النجم أو الصفاقسي أو الأفريقي، ولكن عليهم الحذر من الفتنة".

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وحقق الزمالك في تحقيق الفوز على الترجي بثلاثة أهداف لواحد في ذهاب ربع نهائي دوري أبطال أفريقيا، قبل خوض لقاء العودة في تونس يوم الجمعة المقبل.