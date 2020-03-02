شكرا لقرائتكم أسوان يواجه دجلة اليوم وديا استعدادا للقاء المقاصة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل يلتقى الفريق الأول لكرة القدم بنادي أسوان، بقيادة مجدى عبد العاطى، مع وادى دجلة، اليوم الاثنين، قبل ختام معسكر أبناء الجنوب فى القاهرة، حيث يستعد أسوان لمواجهة مصر المقاصة فى منافسات الجولة 18 من عمر مسابقة الدورى العام والمقرر لها 12 مارس الجاري باستاد عثمان أحمد عثمان في المقاولون العرب.

ويحتل أسوان المركز الـ 13 بجدول مسابقة الدورى العام، بعدما حصد أبناء الجنوب ثلاث انتصارات متتالية قبل انتهاء الدور الأول، جاءت على حساب حرس الحدود والإسماعيلى والاتحاد السكندري، برصيد 18 نقطة، وتحت القيادة الفنية لمجدى عبد العاطى فاز أبناء الجنوب فى 4 مباريات، وتعادلوا فى 6 لقاءات وخسروا سبعة أخرى، كما سجل هجوم أسوان 19 هدفاً واستقبلت شباكهم 27 هدف آخر.

ومن المقرر أن يختتم أسوان معسكره فى القاهرة بمواجهة مع الإنتاج الحربى فى الخامس من مارس الجاري، وكان الفريق قد دخل فى معسكر إعداد عقب الخروج من كأس مصر بعد الخسارة من الاتحاد السكندرى فى دور الـ 16 بنتيجة 2/1.

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ويقدم أسوان أداءً مميزاً فى الفترة الأخيرة بفضل الاستقرار الفنى للفريق وتدعيمات يناير، ويطمح أبناء مجدى عبد العاطى إلى مواصلة الأداء الجيد مع انطلاقة الدور الثانى وضمان البقاء فى دورى الأضواء والشهرة فى الموسم الأول بعد الصعود من دورى المظاليم.

وكان أسوان قد أنهى الدور الأول بالفوز على حرس الحدود بهدفين مقابل هدف، ثم الفوز على الإسماعيلى بنفس النتيجة، وأخيراً الفوز على الاتحاد السكندرى على أرضه فى الأسكندرية بهدف نظيف.