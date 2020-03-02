شكرا لقرائتكم مرتضى منصور يرد على شائعة تمرد اللاعبين: لا يوجد مرتزقة أو متمردين في الزمالك ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
جدة - عمرو شويل نفى مرتضى منصور رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك، وجود أي أزمات مالية لدى ناديه مع اللاعبين خلال الفترة الحالية موضحا ان لاعبى الفريق الأبيض سيحصلون على مستحقاتهم المالية، مع تواجدهم بصورة طبيعية في تدريبات الفريق.
قال منصور في تصريحات عبر قناة الزمالك :" كارتيرون منح لاعبي الزمالك راحة اليوم مع بعض التدريبات الاستشفائية، لا متمردين في الزمالك، والفريق لديه مران في الرابعة عصر الأثنين".
واختتم: "لا مرتزقة في نادي الزمالك، تحدثت مع سامي الشيشيني وأبلغته بأن اللاعبين سيحصلون على كافة أموالهم".
وكانت تقارير إعلامية مصرية قد تحدثت عن وجود أزمة بين لاعبي الزمالك والإدارة بسبب المستحقات المالية المتأخرة، مما أدى لرفض المشاركة في مران الأحد.
كانت هذه تفاصيل خبر مرتضى منصور يرد على شائعة تمرد اللاعبين: لا يوجد مرتزقة أو متمردين في الزمالك لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على سوبر كورة وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.