شكرا لقرائتكم مرتضى منصور يرد على شائعة تمرد اللاعبين: لا يوجد مرتزقة أو متمردين في الزمالك ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل نفى مرتضى منصور رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك، وجود أي أزمات مالية لدى ناديه مع اللاعبين خلال الفترة الحالية موضحا ان لاعبى الفريق الأبيض سيحصلون على مستحقاتهم المالية، مع تواجدهم بصورة طبيعية في تدريبات الفريق.

قال منصور في تصريحات عبر قناة الزمالك :" كارتيرون منح لاعبي الزمالك راحة اليوم مع بعض التدريبات الاستشفائية، لا متمردين في الزمالك، والفريق لديه مران في الرابعة عصر الأثنين".

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واختتم: "لا مرتزقة في نادي الزمالك، تحدثت مع سامي الشيشيني وأبلغته بأن اللاعبين سيحصلون على كافة أموالهم".

وكانت تقارير إعلامية مصرية قد تحدثت عن وجود أزمة بين لاعبي الزمالك والإدارة بسبب المستحقات المالية المتأخرة، مما أدى لرفض المشاركة في مران الأحد.