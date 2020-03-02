شكرا لقرائتكم ابتسام زايد بعد التأهل لطوكيو 2020: الدراجات مازالت تعانى من غياب الرعاة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل نجحت ابتسام زايد لاعبة منتخب مصر للدراجات في التأهل إلى أولمبياد طوكيو 2020 المقرر إقامتها الصيف المقبل عقب التتويج ببطولة أفريقيا.

حققت ابتسام زايد، لاعبة منتخب الدراجات، الميدالية الذهبية فى منافسات سباق النقاط ببطولة كأس أفريقيا للدراجات، المقامة فى نيجيريا وتختتم غدا الاثنين.

وتعد ذهبية ابتسام هى الثانية لها فى البطولة والسابعة للبعثة المصرية، وحققت اللاعبة ذهبية المطاردة الفردية، وحقق عاصم الحسينى ذهبية المطاردة الفردية، وأحمد السنفاوى فضية الاسبرنت، ومحمد فراج برونزية الاسبرنت، وسلمى أيمن برونزية المطاردة الفردية، وهدير حسب برونزية الإسبرنت.

يذكر أن مصر تنظم بطولة "سباق مصر الدولى" خلال الفترة من 22 حتى 26 مارس المقبل بمحافظتى الأقصر وأسوان، بمشاركة مجموعة من اللاعبين من 18 دولة من مختلف دول العالم.

Advertisements

تحدثت البطلة المصرية ابتسام زايد المتوجة مؤخراً بكأس أفريقيا للدراجات، عن تكلفة ممارسة اللعبة ومكاسبها.

أكدت إبتسام لـ "الخليج 365"، لا أريد أن أشير إلى الدور الذي يلعبه معنا الاتحاد المصري للدراجات برئاسة دكتور وجيه عزام، ففي بعض الأحيان ينفق على سفرنا من أمواله الشخصية، حتى لا نتأخر على المشاركة في البطولة وكذلك مدربنا في المنتخب، لكننا نعاني بسبب عدم وجود رعاة بالرغم من البطولات التي نحققها ونحن لسنا أقل من لعبة أخرى ليتجاهلنا الرعاة.

أضافت ابتسام: "شراب الدراجة فقط يتجاوز الـ 300 جنية مصري، حذاء الدراجات يتخطى الـ 800 دولار، اللعبة تكلفتها مرتفعة جدا ونصرف على أنفسنا من أموالنا الشخصية، نضطر لشراء عجل التمرين الشخصي الذي تبدأ أسعاره من 40 ألف جنيه".