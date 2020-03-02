ختام رائع لبطولة غرب آسيا لرفع الأثقال في دبي

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - دبي: حسن الخميس



نظم اتحاد الإمارات لرفع الأثقال أمس الأول حفل تكريم لأبطال ونجوم بطولة غرب آسيا التي جرت برعاية سمو الشيخ منصور بن محمد بن راشد آل مكتوم رئيس مجلس دبي الرياضي، وأقيمت بصالة المزهر بدبي على مدار 4 أيام بمشاركة 150 رباعاً ورباعة مثلوا 13 دولة من دول غرب آسيا وتعتبر البطولة مؤهلة لأولمبياد طوكيو 2020.

تقدم حفل التكريم سلطان بن مجرن رئيس اتحاد الإمارات لرفع الأثقال بحضور زملائه أعضاء مجلس إدارة الاتحاد أعضاء اللجنة المنظمة للبطولة وهم عبدالله الزعابي نائباً للرئيس وفيصل الحمادي أمين السر العام مدير البطولة، وجاسم العوضي عضواً وخلود عبيد مسؤولة التنسيق والمتابعة والإعلام، وخالد الضنحاني مدير لجنة الحكام، وعلي عبدالله مسؤولاً عن اللجنة الفنية.

وتصدر المنتخب السعودي منتخبات وحلّ وصيفاً المنتخب السوري وجاء ثالثاً منتخب الإمارات ورابعاً المنتخب العراقي وتم تكريم المنتخبات الأولى بالكؤوس والهدايا التذكارية، كما حرصت اللجنة المنظمة على تكريم اللاعب العراقي سلوان جاسم بتسجيله الرقم بل الوزن الأعلى والأول على المستوى الآسيوي برفعه 211 كجم، وطال التكريم اللاعبة العراقية هديل سالم الأفضل والأقوى برفعها 101كجم، وكرم اتحاد اللعبة الأمريكية أورسلا باتندريا رئيس الاتحاد الدولي لرفع الأثقال، وحرصت اللجنة المنظمة على تكريم جميع رؤساء الوفود المشاركة وحتى جميع اللاعبين المشاركين.

وفي منافسات منتخبات الرجال والمؤهلة لأولمبياد طوكيو حصد المنتخب السعودي المركز الأول وحل ثانياً منتخب سوريا وثالثاً منتخب العراق، وفي منافسات السيدات والمؤهلة لأولمبياد طوكيو حلّ المنتخب السوري بالمركز الأول والعراق وصيفاً والسعودية ثالثاً.

وفي منافسات الناشئين للبنين حصد المركز الأول المنتخب الأردني وحلّ وصيفاً المنتخب الإمارات وسورياً ثالثاً، وفي منافسات الناشئات حصد المنتخب السوري المركز الأول والإمارات وصيفاً والعراق ثالثاً، وفي منافسات فئة الشباب جاء المنتخب السوري بالمركز الأول والإمارات وصيفاً وسوريا ثالثاً، وفي منافسات الشابات حصد المركز الأول المنتخب السوري والإمارات وصيفاً والعراق ثالثاً، وحصدت بناتنا المركز الأول بمنافسات فئة الأشبال.