بيراميدز والحسنية يقتربان من المربع الذهبي في كأس الاتحاد الإفريقي

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وضع كل من بيراميدز المصري وحسنية اغادير المغربي قدما في الدور نصف النهائي لكاس الاتحاد الافريقي لكرة القدم بفوز الاول العريض على مضيفه زاناكو الزامبي 3-صفر، واكتساح الثاني لمضيفه النصر الليبي بخماسية نظيفة في ذهاب الدور ربع النهائي الاحد.

وعاد نهضة بركان المغربي، وصيف بطل الموسم الماضي، بتعادل مهم من أرض مضيفه المصري بور سعيدي 2-2، كما تعادل انييمبا النيجيري وضيفه حوريا كوناكري الغيني 1-1.

وتقام مباريات الإياب الاحد المقبل 8 اذار/مارس الجاري.

وواصل بيراميدز المصري سعيه الى اللقب القاري الأول في تاريخه، واستطاع من وضع قدما في الدور نصف النهائي بفوزه على مضيفه زاناكو 3-0 في لوساكا.

سيطر الفريق المصري على مجريات اللعب بالكامل وكان يمكن الخروج بغلة أوفر من الأهداف لو استغل لاعبو المدرب الكرواتي أنتي شاشيتش الفرص الكثيرة التي أتيحت.

وافتتح علي جبر التسجيل برأسية قوية اثر عرضية من عبد الله السعيد (18)، وعزز محمد فاروق النتيجة بمتابعته كرة مرتدة من حارس مرمى الزامبي توستر نساباتا (24). وفي الشوط الثاني سجل السعيد الهدف الثالث لبيراميدز من ركلة جزاء سددها قوية الى يمين الحارس (68).

وقال شاشيتش في المؤتمر الصحافي بعد المباراة "أظهر لاعبو فريقي قدراتهم الكبيرة أمام الفريق المضيف صاحب الخبرة والتجربة القارية، وأرى ان سبب الانتصار يعود الى الروح القتالية للاعبين".

وأضاف "اعتمدنا أسلوب المفاجأة الأمر الذي تسبب في إرباك أصحاب الضيافة". وتابع "سنركز على حسم التأهل في لقاء الإياب خصوصا ان فريقي يحتاج الى تحقيق الانتصارات للوصول الى مبتغاه محلياً وقارياً".

وقدم فريق الحسنية عرضاً هجومياً قويا ليكتسح مضيفه النصر 5-صفر على ملعب "بتروسبورت" في القاهرة المعتمد أرضاً للفريق الليبي بسبب الوضع الامني في بلاده.

ويدين الفريق "السوسي" بفوزه العريض الى نجمه كريم بركاوي الذي سجل ثلاثية "هاتريك" وأضاف السنغالي ماليك سيسيه هدفين.

واحتاج الفريق المغربي الى تسع دقائق فقط ليهز شباك الفريق الليبي الذي ظهر بمستوى ضعيف، وسدد بركاوي كرة قوية من مشارف منطقة الجزاء غيرت اتجاهها بعدما ارتطمت بأحد مدافعي النصر لتخدع حارس الأخير فتحي الطلحي (9).

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واستحصل يوسف الفحلي على ركلة جزاء اثر عرقلة من المدافع الليبي أسامة البدوي، انبرى لها البركاوي فسددها زاحفة ليصدها الطلحي ثم عادت الى البركاوي فتابعها في الشباك (15).

وتابع البركاوي تألقه في الشوط الثاني أضاف الهدف الثالث من تسديدة بعيدة في المقص الأيمن لمرمى الطلحي (56)، وهذا الهدف هو السابع للبركاوي في المسابقة ها الموسم.

وعزز السنغالي سيسيه تقدم الحسنية بتسديدة في سقف المرمى من داخل المنطقة اثر تمريرة من الفحلي (78)، وأنهى سيسيه المهرجان بالهدف الخامس بطريقة مميزة بتسديدة ساقطة اثر تمريرة أمامية طويلة من مواطنه بكاري مانيه (87).

وحقق نهضة بركان تعادلاً ثمينا خارج قواعده مع مضيفه المصري البورسعيدي 2-2 على ملعب الجيش في مدينة السويس.

وجاءت المباراة متقاربة بين الفريقين، مع أفضلية للفريق المضيف، إلا أن المهاجم المغربي المخضرم محسن ياجور وضع الفريق البرتقالي في المقدمة بتسديدة قريبة الى الشباك اثر عرضية من البديل محمد فرحان (44).

واحتاج المصري الى دقيقة واحدة في الشوط الثاني ليدرك التعادل عبر مفتاح طقطق مستثمرا تمريرة الفلسطيني محمود وادي (46)، ثم تقدم أصحاب الأرض بنيران صديقة عبر الحارس المغربي زهير العروبي الذي اسكن كرة احمد شوشة في شباكه (61)، لكن ياجور عاد ليهز الشباك مرة ثانية برأسية خادعة اثر عرضية من البوركيني آلان تراوري (82).

وساد التعادل المواجهة بين انييمبا النيجيري وضيفه حوريا كوناكري 1-1 على ملعب الأول في مدينة "أبا". وتفوق المضيف أولاً عبر أوغستين أولادابو (18)، وأدرك بونيفاس هابا التعادل للفريق الغيني (71).

ملخص مباراة بيراميدز وزاناكو:

ملخص مباراة الحسنية والنصر: