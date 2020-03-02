الأرصاد: طقس اليوم الاثنين مائل للدفء شديد البرودة ليلا والعظمي بالقاهرة 21 درجة

كشف خبراء هيئة الأرصاد الجوية، عن توقعات الطقس لليوم الاثنين حيث ستشهد القاهرة والوجه البحري، طقس مائل للدفء نهارا شديد البرودة ليلا، كما تحذر الهيئة من الشبورة المائية ذات الشوائب العالقة صباحا على عدة مناطق والرياح معتدلة.

أما عن توقعات الطقس على السواحل الشمالية الغربية، والسواحل الشمالية الشرقية ووسط سيناء، فيسود طقس معتدل نهارا شديد البرودة ليلا والرياح معتدلة.

أما عن جنوب سيناء وسلاسل البحر الأحمر، فيسود طقس دافئ نهارا شديد البرودة ليلا وبالنسبة لحالة الرياح فتكون نشطة مما يؤدي إلى اضطراب الملاحة البحرية، أما عن طقس الصعيد فيسود طقس دافئ نهارا شديد البرودة ليلا، والرياح معتدلة، كما تتكون شبورة مائية صباحا.

بعض درجات الحرارة المتوقعة اليوم الاثنين:

القاهرة العظمي 21 والصغري 11، الاسكندرية 20 والصغري 12، السويس 21 والصغرى 11، كاترين 16 والصغرى 6، شرم الشيخ 25 والصغرى 16، الأقصر 25 والصغرى 10، أسوان 26 والصغرى 11 درجة.