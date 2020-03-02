شكرا لقرائتكم خبر عن 6 مباريات قوية للمصريين في دور الـ 16 ببطولة ويندي سيتي للاسكواش والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تستأنف في الساعات الأولى من صباح اليوم الأثنين، منافسات دور ال 16 ببطولة ويندى سيتى للاسكواش، والتى تستضيفها شيكاغو بالولايات المتحدة الأمريكية، خلال الفترة بين 27 فبراير وحتى الخامس من مارس الجاري ، وتقدر القيمة المادية لجوائز البطولة بحوالى 250 ألف دولار للرجال ومثلها للسيدات، كثانى بطولة بلاتينية فى 2020 بعد بطولة جى بى مورجان.

وكان الرباعي المصري، رنيم الوليلي المصنفة الأولى عالميا لسيدات الاسكواش ولاعبة وادي دجلة، نوران جوهر المصنفة الثانية ولاعبة دجلة، علي فرج المصنف الثاني عالميا ولاعب وادي دجلة، وطارق مؤمن لاعب الحزيرة والمصنف الثالث عالميا، قد نجحوا في حجز مقاعدهم في الدور ربع النهائي بعد منافسات اليوم الأول لدور ال 16.

وجاءت باقي مباريات هذا الدور كالتالي:

كريم عبد الجواد x الفرنسي ماثيو كاستاجنيت

محمد الشوربجي x مازن هشام

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روان العربي x الانجليزية لوسي ترمل

يثرب عادل x سارة جان بيري

هانيا الحمامي x الفرنسية كاميل سيرم

نور الشربيني x الأسترالية دونا لوبان

ومنذ انطلاق الموسم الجارى فى سبتمبر الماضى هيمنت مصر على الألقاب الكبرى، وتوج محمد الشوربجى ونور الطيب بأول بطولة وهى الصين المفتوحة، كما توج الشوربجى ورنيم الوليلى ببطولة سان فرانسيسكو، وفاز على فرج ببطولة أمريكا المفتوحة، ثم فاز كريم عبد الجواد ببطولتى مصر الدولية التى أقيمت تحت سفح الأهرامات وتشانل فاز، وحصدت نور الشربينى بطولة العالم للمرة الثانية على التوالى والرابعة فى تاريخها، توج طارق مؤمن ببطولة العالم الفردية ومع المنتخب، كما حصد محمد الشوربجى بطولة جى بى مورجان كأول بطولة بلاتينية فى العام الجارى، وتوجت نوران جوهر بلقب بطولة كارول ويمولر.

كما حصل كريم عبد الجواد، لاعب الأهلى والمصنف الرابع عالميًا لرجال الاسكواش، ببطولة ايدينبرج التى أقيمت بأسكتلندا فى فبراير الجارى، ليحصد ثالث ألقابه بعد التتويج ببطولتى مصر الدولية وتشانل فاز، كما حصدت نور الطيب المصنفة الخامسة عالمياً ولاعبة هليوبوليس، بطولة كليفلاند كلاسيك لسيدات الاسكواش لتتوج بثانى ألقابها منذ انطلاق الموسم الجارى، حيث كانت البطلة المصرية قد توجت ببطولة الصين المفتوحة، كأول بطولة فى انطلاق موسم الاسكواش 2019/2020