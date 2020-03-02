شكرا لقرائتكم خبر عن اهداف مباراة المصرى البورسعيدى ونهضة بركان المغربى بالكونفيدرالية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - اكتفى فريق المصرى البورسعيدى بتعادل إيجابى أمام نظيره نهضة بركان المغربى، بهدفين لكل منهما في اللقاء الذي جمعهما، اليوم الأحد، على إستاد السويس الجديد، في حضور 1000 مشجع، ضمن مواجهات ذهاب دور الثمانية لبطولة الكونفدرالية الافريقية في نسختها السابعة عشرة.

تقدم نهضة بركان المغربي بهدف عن طريق محسن ياجور في الدقيقة 45، قبل أن يعادل مفتاح طقطق النتيجة لصالح الفريق البورسعيدي في الدقيقة 47، بعدها سجل زهير العريبي لاعب الفريق المغربي هدفا بالخطأ في مرماه في الدقيقة 60، قبل أن يعود ياجور ويدركهدف التعادل لنهضة بركان من رأسية متقنة في الدقيقة 81 من زمن اللقاء.

بهذه النتيجة يكفى نهضة بركان الفوز او التعادل للعبور للدور نصف النهائي للبطولة ، بينما يتحتم على المصرى تحقيق الفوز بأى نتيجة لضمان العبور للدور التالى .

بدأ المصرى المباراة بتشكيل مكون من :-

حارس المرمى: أحمد عبد الفتاح

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الدفاع: عمر كمال عبد الواحد - أحمد شوشة - إسلام أبو سليمة - كريم العراقي

وسط الملعب: مفتاح طقطق - فريد شوقي - سعيدو سيمبوري - عمرو موسى - أحمد ياسر

الهجوم: محمود وادي

واحتل فريق المصري البورسعيدى المركز الثاني في ترتيب المجموعة الأولى خلف مواطنه بيراميدز بعدما جمع عشر نقاط، من الفوز في ثلاث مباريات وتعادل في مباراة وخسر مباراتين، سجل عشرة أهداف ودخل شباكه تسعة أخرى ، وابتعد الفريقان المصريان بيراميدز والمصرى البورسعيدى عن احتمالية المواجهة فى نصف نهائى البطولة ما يعنى احتمالية أن يكون نهائى البطولة مصريًا خالصًا.

ويواجه الفائز من مواجهة بيراميدز وزاناكو، الفائز من مباراة إنيمبا وحوريا كوناكرى، بينما الفائز من مواجهة المصرى ونهضة بركان، يلتقى الفائز من حسنية أغادير والنصر ، وأسندت لجنة الحكام بالاتحاد الأفريقي لكرة القدم "كاف "إدارة مباراة الليلة إلى طاقم تحكيم يقوده حكم الساحة الدولي البتسواني جوشوا بوندو ، ومعه كل من الموزمبيقي أرسينيو مارينجولا مساعد حكم أول والليسوتي سورو فاتساوان “مساعد حكم ثاني” بالإضافة إلى الحكم الرابع البتسواني تشيبو موكاني جوبا جوبا .