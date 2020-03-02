اخبار الرياضه

مصر تقترب من حصد ميدالية في زوجي المختلط بكأس العالم للخماسي الحديث

0 نشر
0 تبليغ

Advertisements

شكرا لقرائتكم خبر عن مصر تقترب من حصد ميدالية في زوجي المختلط بكأس العالم للخماسي الحديث والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح -  

انتهت منذ قليل ، منافسات الفروسية فى منافسات الزوجى المختلط لكأس العالم للخماسي الحديث التي تسضيفها مصر خلال الفترة من 26 وحتي الأول من مارس المقبل على ملاعب نادي بلاتينيوم ‏بالتجمع الخامس . ‏

 

وكان قد تصدر الزوجي المصري إسلام حامد و هايدي عادل المركز الأول بمجموع نقاط 851 ، فيما جاء فى المركز الثاني الثنائى الاوزبكستاني الكسندر سافيكين و اليس فاخروتدينوفا برصيد نقاط 829 

، كما احتل المركز الثالث الزوجي الكوري صن وا كيم وجاين هاو جانج بمجموع نقاط 828 . 

 

Advertisements

فيما احتل الثنائي المصري أحمد الجندي وسلمي ايمن المركز السادس مجموع نقاط 821. 

 

ومن المقرر أن تقام بعد قليل منافسات الليزر رن.

 

الجدير بالذكر أنه يشارك في البطولة 40 دولة وهم : الأرجنتين ، النمسا ‏، ‏بيلاروسيا ، بلجيكا ، ‏البرازيل ، بلغاريا ، كندا ، الصين ، التشيك ، الأكوادور ، فنلندا ‏، ‏فرنسا ، جورجيا ، ألمانيا ، بريطانيا ، جواتيمالا ، ‏المجر ، أيرلندا ، إيطاليا ، اليابان ‏، ‏كازاخستان ، كوريا ، لاتفيا ، ليتوانيا ، المكسيك ، مولدوفا ، هولندا ، بولندا ، ‏البرتغال ‏، ‏روسيا ، جنوب أفريقيا ، أسبانيا ، سويسرا ، تركيا ، أوكرانيا ، أوزبكستان ، أمريكا ‏، ‏نيجيريا ، نيوزلندا ‏، ومصر "البلد المضيف"، بمشاركة عدد 450 لاعبا ‏ولاعبة ‏وطاقم فنى وإدارى بالإضافة إلى طاقم من الاتحاد ‏الدولى للعبة مكون من 23 ‏فردا على ‏رأسهم كلاوس شورمان رئيس الإتحاد الدولى ، نائب الرئيس ، شاينى ‏فانج ‏سكرتير عام ‏الاتحاد الدولى .‏

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر مصر تقترب من حصد ميدالية في زوجي المختلط بكأس العالم للخماسي الحديث لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

الكلمات الدلائليه
Advertisements

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا