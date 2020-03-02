شكرا لقرائتكم خبر عن مصر تقترب من حصد ميدالية في زوجي المختلط بكأس العالم للخماسي الحديث والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح -

انتهت منذ قليل ، منافسات الفروسية فى منافسات الزوجى المختلط لكأس العالم للخماسي الحديث التي تسضيفها مصر خلال الفترة من 26 وحتي الأول من مارس المقبل على ملاعب نادي بلاتينيوم ‏بالتجمع الخامس . ‏

وكان قد تصدر الزوجي المصري إسلام حامد و هايدي عادل المركز الأول بمجموع نقاط 851 ، فيما جاء فى المركز الثاني الثنائى الاوزبكستاني الكسندر سافيكين و اليس فاخروتدينوفا برصيد نقاط 829

، كما احتل المركز الثالث الزوجي الكوري صن وا كيم وجاين هاو جانج بمجموع نقاط 828 .

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فيما احتل الثنائي المصري أحمد الجندي وسلمي ايمن المركز السادس مجموع نقاط 821.

ومن المقرر أن تقام بعد قليل منافسات الليزر رن.

الجدير بالذكر أنه يشارك في البطولة 40 دولة وهم : الأرجنتين ، النمسا ‏، ‏بيلاروسيا ، بلجيكا ، ‏البرازيل ، بلغاريا ، كندا ، الصين ، التشيك ، الأكوادور ، فنلندا ‏، ‏فرنسا ، جورجيا ، ألمانيا ، بريطانيا ، جواتيمالا ، ‏المجر ، أيرلندا ، إيطاليا ، اليابان ‏، ‏كازاخستان ، كوريا ، لاتفيا ، ليتوانيا ، المكسيك ، مولدوفا ، هولندا ، بولندا ، ‏البرتغال ‏، ‏روسيا ، جنوب أفريقيا ، أسبانيا ، سويسرا ، تركيا ، أوكرانيا ، أوزبكستان ، أمريكا ‏، ‏نيجيريا ، نيوزلندا ‏، ومصر "البلد المضيف"، بمشاركة عدد 450 لاعبا ‏ولاعبة ‏وطاقم فنى وإدارى بالإضافة إلى طاقم من الاتحاد ‏الدولى للعبة مكون من 23 ‏فردا على ‏رأسهم كلاوس شورمان رئيس الإتحاد الدولى ، نائب الرئيس ، شاينى ‏فانج ‏سكرتير عام ‏الاتحاد الدولى .‏