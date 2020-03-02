حصاد الرياضة المصرية اليوم الاحد 1 / 3 / 2020

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شهدت الرياضة المصرية اليوم الاحد 1 / 3 / 2020 العديد من الأخبار الهامة أبرزها ، وزير الرياضة يشكل لجنة لحل أزمات كرة القدم وزير الرياضة يشكل لجنة لحل أزمات كرة القدم وصول لاعبي النادي الأهلي مطار القاهرة استعدادا للسفر لجنوب أفريقيا.. صور أمير مرتضى يكشف لـ ”الخليج 365” حقيقة تمرد لاعبى الزمالك قبل رحلة رادس أشعة على قدم حجازى لتحديد موقفه من معسكر المنتخب فى مارس رسمياً.. إيهاب جلال مديراً فنياً لمصر المقاصة خلفاً لـ"أمونيكى" Advertisements بيراميدز يضع قدما بنصف نهائى الكونفدرالية بالفوز على زاناكو 3 /0 فى عقر داره أبوريدة يشارك فى اجتماعات مجلس كرة القدم العالمي "إيفاب" لتعديل القوانين منتخب الشباب يخسر أمام السنغال بضربات الترجيح ويودع كأس العرب فيفا يقرر دعم الدول لتطبيق تقنية الـvar

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