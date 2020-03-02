شكرا لقرائتكم خبر عن فيديو .. ياجور يسجل من جديد و يتعادل لنهضة بركان امام المصرى 2/2 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - استطاع محسن ياجور مهاجم نهضة بركان المغربى من إحراز الهدف الثانى له ولفريقه في مرمى المصرى البورسعيدى في الدقيقة 82 من عمر المباراة المقامة بينهما بإستاد السويس في ذهاب دور الثمانية للكونفيدرالية الأفريقية .

كان محسن ياجور تقدم لنهضة بركان في الدقيقة 45 من عمر المباراة ، ونجح مفتاح طقطق من التعادل للمصرى في الدقيقة الأولى من الشوط الثانى ، وأضاف أحمد شوشة الهدف الثانى للمصرى في الدقيقة 61 ، قبل أن يتعادل ياجور للفريق المغربى في الدقيقة 82 .

وبدأ المصرى المباراة بتشكيل مكون من :-

حارس المرمى: أحمد عبد الفتاح

Advertisements

الدفاع: عمر كمال عبد الواحد - أحمد شوشة - إسلام أبو سليمة - كريم العراقي

وسط الملعب: مفتاح طقطق - فريد شوقي - سعيدو سيمبوري - عمرو موسى - أحمد ياسر

الهجوم: محمود وادي

واحتل فريق المصري البورسعيدى المركز الثاني في ترتيب المجموعة الأولى خلف مواطنه بيراميدز بعدما جمع عشر نقاط، من الفوز في ثلاث مباريات وتعادل في مباراة وخسر مباراتين، سجل عشرة أهداف ودخل شباكه تسعة أخرى ، وابتعد الفريقان المصريان بيراميدز والمصرى البورسعيدى عن احتمالية المواجهة فى نصف نهائى البطولة ما يعنى احتمالية أن يكون نهائى البطولة مصريًا خالصًا.

ويواجه الفائز من مواجهة بيراميدز وزاناكو، الفائز من مباراة إنيمبا وحوريا كوناكرى، بينما الفائز من مواجهة المصرى ونهضة بركان، يلتقى الفائز من حسنية أغادير والنصر ، وأسندت لجنة الحكام بالاتحاد الأفريقي لكرة القدم "كاف "إدارة مباراة الليلة إلى طاقم تحكيم يقوده حكم الساحة الدولي البتسواني جوشوا بوندو ، ومعه كل من الموزمبيقي أرسينيو مارينجولا مساعد حكم أول والليسوتي سورو فاتساوان “مساعد حكم ثاني” بالإضافة إلى الحكم الرابع البتسواني تشيبو موكاني جوبا جوبا .