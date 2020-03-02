اخبار الرياضة المصرية اليوم الاحد 1 / 3 / 2020

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شهدت الرياضة المصرية اليوم الاحد 1 / 3 / 2020 العديد من الأخبار الهامة أبرزها ، وزير الرياضة يشكل لجنة لحل أزمات كرة القدم
وزير الرياضة يشكل لجنة لحل أزمات كرة القدم
أعلن أشرف صبحى، وزير الشباب والرياضة، أنه سيتم تشكيل لجنة لإدارة أزمات كرة القدم خلال الأيام المقبلة. وقال صبحى، فى تصريحات صحفية، إن اللجنة ستضم حكماء من كبار الكرة ويتم التواصل الإعلامى من خلال اللجنة، والتى ستضم فى عضويتها محمود أبو رجيلة وفاروق جعفر وعصام عبد المنعم والدهشورى حرب، بالإضافة إلى أن حسن شحاتة سيكون له دور فى الوزارة الفترة المقبلة .
وصول لاعبي النادي الأهلي مطار القاهرة استعدادا للسفر لجنوب أفريقيا.. صور
وصل مطار القاهرة الدولى بعثة الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي متوجهة إلى جنوب أفريقيا؛ للقاء فريق صن داونز في إياب ربع نهائي دوري أبطال أفريقيا، المقرر إقامتها يوم السبت المقبل بمدنية بريتوريا.
أمير مرتضى يكشف لـ ”الخليج 365” حقيقة تمرد لاعبى الزمالك قبل رحلة رادس
أكد أمير مرتضى منصور، المشرف على الكرة بالزمالك، أن الفرنسى باتريس كارتيرون، المدير الفنى للأبيض، اكتفى اليوم الأحد، بمران اللاعبين فى صالة الجمنازيوم بالنادى، مع عقد محضرة فنية معهم للحديث عن المواجهة المرتقبة أمام الترجى التونسى، التى ستجمع بينهما فى التاسعة من مساء يوم الجمعة المقبل، فى إياب دور ربع النهائى منافسات منافس بطولة دورى أبطال إفريقيا، التى ستقام على ستاد رادس.
أشعة على قدم حجازى لتحديد موقفه من معسكر المنتخب فى مارس
أجرى الجهاز الفنى لمنتخب مصر الأول لكرة القدم، بقيادة حسام البدرى، اتصالات بمسئولى نادى وست بروميتش الإنجليزى للاطمئنان على إصابة أحمد حجازى لاعب الفريق.
رسمياً.. إيهاب جلال مديراً فنياً لمصر المقاصة خلفاً لـ"أمونيكى"
أعلن نادى مصر المقاصة تعيين إيهاب جلال مديراً فنياً للفريق الفيومى، بعد إنهاء العلاقة مع النيجيرى إيمانويل أمونيكى المدرب الحالى، ويستعد المقاصة لمباراة أسوان فى الخامسة مساء يوم 12 مارس الجارى باستاد المقاولون العرب، ضمن منافسات الجولة الثامنة عشرة للدورى.
بيراميدز يضع قدما بنصف نهائى الكونفدرالية بالفوز على زاناكو 3 /0 فى عقر داره
نجح فريق بيراميدز فى تحقيق الفوز على زاناكو الزامبى بنتيجة3 / 0 فى إطار المواجهة التى جمعتهما فى زامبيا فى إطار مواجهات ذهاب دور الثمانية لبطولة الكونفدرالية فى نسختها السابعة عشرة، على أن تقام مباراة العودة الأحد المقبل باستاد الدفاع الجوى بالقاهرة.
أبوريدة يشارك فى اجتماعات مجلس كرة القدم العالمي "إيفاب" لتعديل القوانين
اختتم هاني أبوريدة عضو المجلس التنفيذي للاتحاد الدولي والأفريقي لكرة القدم، مشاركته في اجتماعات المجلس الدولي لكرة القدم "IFAB" بمدينة بلفاست بأيرلندا الشمالية، ممثلا للاتحاد الدولي لكرة القدم "FIFA"، وشارك معه عن فيفا، السويسري جياني إنفانتينو رئيس الاتحاد الدولي، وكوزو تاشيما رئيس الاتحاد الياباني لكرة القدم، وعضو المجلس التنفيذي بالفيفا، وفيكتور مونتجاليني رئيس اتحاد أمريكا الشمالية والوسطى، كونكاكاف، ونائب رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم، بالإضافة لأرسين فينجر مدير التطوير الفني بالاتحاد الدولي.
فيفا يقرر دعم الدول لتطبيق تقنية الـvar
قرر مجلس الاتحاد الدولي لكرة القدم “إيفاب” والذي يعني بكل ما يخص دستور كرة القدم في العالم، خلال جمعيته العمومية الـ 134 في بلفاست بأيرلندا الشمالية، توسيع تقنية الـvar بعد نجاحها في الدوريات والبطولات الكبرى خلال الفترة الماضية ، وتقرر توسيع استخدام التجربة في معظم الدول من خلال صندوق دعم سيتم تمويله من قبل الاتحاد الدولي لكرة القدم – فيفا.
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