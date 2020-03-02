اخبار الرياضة المصرية اليوم الاحد 1 / 3 / 2020

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شهدت الرياضة المصرية اليوم الاحد 1 / 3 / 2020 العديد من الأخبار الهامة أبرزها ، وزير الرياضة يشكل لجنة لحل أزمات كرة القدم

وزير الرياضة يشكل لجنة لحل أزمات كرة القدم

أعلن أشرف صبحى، وزير الشباب والرياضة، أنه سيتم تشكيل لجنة لإدارة أزمات كرة القدم خلال الأيام المقبلة. وقال صبحى، فى تصريحات صحفية، إن اللجنة ستضم حكماء من كبار الكرة ويتم التواصل الإعلامى من خلال اللجنة، والتى ستضم فى عضويتها محمود أبو رجيلة وفاروق جعفر وعصام عبد المنعم والدهشورى حرب، بالإضافة إلى أن حسن شحاتة سيكون له دور فى الوزارة الفترة المقبلة .

وصول لاعبي النادي الأهلي مطار القاهرة استعدادا للسفر لجنوب أفريقيا.. صور

وصل مطار القاهرة الدولى بعثة الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي متوجهة إلى جنوب أفريقيا؛ للقاء فريق صن داونز في إياب ربع نهائي دوري أبطال أفريقيا، المقرر إقامتها يوم السبت المقبل بمدنية بريتوريا.

أمير مرتضى يكشف لـ ”الخليج 365” حقيقة تمرد لاعبى الزمالك قبل رحلة رادس

أكد أمير مرتضى منصور، المشرف على الكرة بالزمالك، أن الفرنسى باتريس كارتيرون، المدير الفنى للأبيض، اكتفى اليوم الأحد، بمران اللاعبين فى صالة الجمنازيوم بالنادى، مع عقد محضرة فنية معهم للحديث عن المواجهة المرتقبة أمام الترجى التونسى، التى ستجمع بينهما فى التاسعة من مساء يوم الجمعة المقبل، فى إياب دور ربع النهائى منافسات منافس بطولة دورى أبطال إفريقيا، التى ستقام على ستاد رادس.

أشعة على قدم حجازى لتحديد موقفه من معسكر المنتخب فى مارس

أجرى الجهاز الفنى لمنتخب مصر الأول لكرة القدم، بقيادة حسام البدرى، اتصالات بمسئولى نادى وست بروميتش الإنجليزى للاطمئنان على إصابة أحمد حجازى لاعب الفريق.