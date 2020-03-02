7 أخبار رياضية لاتفوتك

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أبرز 7 أخبار شهدتها الرياضة المصرية اليوم الاحد 1 / 3 / 2020 فى مقدمتها ، أمير مرتضى يكشف لـ ”الخليج 365” حقيقة تمرد لاعبى الزمالك قبل رحلة رادس
وزير الرياضة يشكل لجنة لحل أزمات كرة القدم
أعلن أشرف صبحى، وزير الشباب والرياضة، أنه سيتم تشكيل لجنة لإدارة أزمات كرة القدم خلال الأيام المقبلة. وقال صبحى، فى تصريحات صحفية، إن اللجنة ستضم حكماء من كبار الكرة ويتم التواصل الإعلامى من خلال اللجنة، والتى ستضم فى عضويتها محمود أبو رجيلة وفاروق جعفر وعصام عبد المنعم والدهشورى حرب، بالإضافة إلى أن حسن شحاتة سيكون له دور فى الوزارة الفترة المقبلة .
وصول لاعبي النادي الأهلي مطار القاهرة استعدادا للسفر لجنوب أفريقيا.. صور
وصل مطار القاهرة الدولى بعثة الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي متوجهة إلى جنوب أفريقيا؛ للقاء فريق صن داونز في إياب ربع نهائي دوري أبطال أفريقيا، المقرر إقامتها يوم السبت المقبل بمدنية بريتوريا.
أمير مرتضى يكشف لـ ”الخليج 365” حقيقة تمرد لاعبى الزمالك قبل رحلة رادس
أكد أمير مرتضى منصور، المشرف على الكرة بالزمالك، أن الفرنسى باتريس كارتيرون، المدير الفنى للأبيض، اكتفى اليوم الأحد، بمران اللاعبين فى صالة الجمنازيوم بالنادى، مع عقد محضرة فنية معهم للحديث عن المواجهة المرتقبة أمام الترجى التونسى، التى ستجمع بينهما فى التاسعة من مساء يوم الجمعة المقبل، فى إياب دور ربع النهائى منافسات منافس بطولة دورى أبطال إفريقيا، التى ستقام على ستاد رادس.
رسمياً.. إيهاب جلال مديراً فنياً لمصر المقاصة خلفاً لـ"أمونيكى"
أعلن نادى مصر المقاصة تعيين إيهاب جلال مديراً فنياً للفريق الفيومى، بعد إنهاء العلاقة مع النيجيرى إيمانويل أمونيكى المدرب الحالى، ويستعد المقاصة لمباراة أسوان فى الخامسة مساء يوم 12 مارس الجارى باستاد المقاولون العرب، ضمن منافسات الجولة الثامنة عشرة للدورى.
بيراميدز يضع قدما بنصف نهائى الكونفدرالية بالفوز على زاناكو 3 /0 فى عقر داره
نجح فريق بيراميدز فى تحقيق الفوز على زاناكو الزامبى بنتيجة3 / 0 فى إطار المواجهة التى جمعتهما فى زامبيا فى إطار مواجهات ذهاب دور الثمانية لبطولة الكونفدرالية فى نسختها السابعة عشرة، على أن تقام مباراة العودة الأحد المقبل باستاد الدفاع الجوى بالقاهرة.
فيفا يقرر دعم الدول لتطبيق تقنية الـvar
قرر مجلس الاتحاد الدولي لكرة القدم “إيفاب” والذي يعني بكل ما يخص دستور كرة القدم في العالم، خلال جمعيته العمومية الـ 134 في بلفاست بأيرلندا الشمالية، توسيع تقنية الـvar بعد نجاحها في الدوريات والبطولات الكبرى خلال الفترة الماضية ، وتقرر توسيع استخدام التجربة في معظم الدول من خلال صندوق دعم سيتم تمويله من قبل الاتحاد الدولي لكرة القدم – فيفا.
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