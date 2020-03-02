مصر تتوج بذهبية وفضية الزوجي المختلط في كأس العالم للخماسي الحديث

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وحصد ثنائي مصر المكون من إسلام حامد وهايدي عادل الميدالية الذهبية بعد تصدرهم منافسات النهائي بمجموع نقاط 1458 فيما حصل ثنائي مصر المكون من أحمد الجندي وسلمي أيمن على الميدالية الفضية والمركز الثاني بمجموع نقاط 1448 وجاء في المركز الثالث ثنائي كوريا الجنوبية سانوو كيم وجينهوا جونج وحصدوا الميدالية البرونزية بمجموع نقاط 1445.
وشهد مراسم التتويج بالميداليات كل من الألماني كلاوس شورمان رئيس الاتحاد الدولي للخماسي الحديث وشاينى فانج سكرتير عام الاتحاد الدولى و شريف العريان رئيس الاتحاد المصري وسكرتير اللجنة الأولمبية ، وحسن مصطفى رئيس الاتحاد الدولي لكرة اليد وحسن حمدى رئيس مجلس إدارة النادي الأهلي السابق .
الجدير بالذكر أنه شارك في البطولة 40 دولة وهم : الأرجنتين ، النمسا ، بيلاروسيا ، بلجيكا ، البرازيل ، بلغاريا ، كندا ، الصين ، التشيك ، الأكوادور ، فنلندا ، فرنسا ، جورجيا ، ألمانيا ، بريطانيا ، جواتيمالا ، المجر ، أيرلندا ، إيطاليا ، اليابان ، كازاخستان ، كوريا ، لاتفيا ، ليتوانيا ، المكسيك ، مولدوفا ، هولندا ، بولندا ، البرتغال ، روسيا ، جنوب أفريقيا ، أسبانيا ، سويسرا ، تركيا ، أوكرانيا ، أوزبكستان ، أمريكا ، نيجيريا ، نيوزلندا ، ومصر "البلد المضيف"، بمشاركة عدد 450 لاعبا ولاعبة وطاقم فنى وإدارى بالإضافة إلى طاقم من الاتحاد الدولى للعبة مكون من 23 فردا على رأسهم كلاوس شورمان رئيس الإتحاد الدولى ، نائب الرئيس ، شاينى فانج سكرتير عام الاتحاد الدولى
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