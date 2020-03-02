شكرا لقرائتكم خبر عن مصر تتوج بذهبية وفضية الزوجي المختلط في كأس العالم للخماسي الحديث والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - توج المنتخب الوطني للخماسي الحديث بذهبية وفضية منافسات الزوجي المختلط ببطولة كأس العالم التي تستضيفها مصر خلال الفترة الحالية وحتي الأول من مارس على ملاعب نادي بلاتينيوم بالتجمع الخامس .

وحصد ثنائي مصر المكون من إسلام حامد وهايدي عادل الميدالية الذهبية بعد تصدرهم منافسات النهائي بمجموع نقاط 1458 فيما حصل ثنائي مصر المكون من أحمد الجندي وسلمي أيمن على الميدالية الفضية والمركز الثاني بمجموع نقاط 1448 وجاء في المركز الثالث ثنائي كوريا الجنوبية سانوو كيم وجينهوا جونج وحصدوا الميدالية البرونزية بمجموع نقاط 1445.

Advertisements

وشهد مراسم التتويج بالميداليات كل من الألماني كلاوس شورمان رئيس ‏الاتحاد الدولي للخماسي الحديث وشاينى ‏فانج ‏سكرتير عام ‏الاتحاد الدولى و ‏شريف العريان رئيس الاتحاد المصري وسكرتير اللجنة الأولمبية ، وحسن مصطفى رئيس الاتحاد الدولي لكرة اليد وحسن حمدى رئيس مجلس إدارة النادي الأهلي السابق .

الجدير بالذكر أنه شارك في البطولة 40 دولة وهم : الأرجنتين ، ‏النمسا ‏، ‏بيلاروسيا ، بلجيكا ، ‏البرازيل ، بلغاريا ، كندا ، الصين ، التشيك ، ‏الأكوادور ، فنلندا ‏، ‏فرنسا ، جورجيا ، ألمانيا ، بريطانيا ، جواتيمالا ، ‏المجر ، ‏أيرلندا ، إيطاليا ، اليابان ‏، ‏كازاخستان ، كوريا ، لاتفيا ، ليتوانيا ، المكسيك ، ‏مولدوفا ، هولندا ، بولندا ، ‏البرتغال ‏، ‏روسيا ، جنوب أفريقيا ، أسبانيا ، سويسرا ‏، تركيا ، أوكرانيا ، أوزبكستان ، أمريكا ‏، ‏نيجيريا ، نيوزلندا ‏، ومصر "البلد ‏المضيف"، بمشاركة عدد 450 لاعبا ‏ولاعبة ‏وطاقم فنى وإدارى بالإضافة إلى ‏طاقم من الاتحاد ‏الدولى للعبة مكون من 23 ‏فردا على ‏رأسهم كلاوس شورمان ‏رئيس الإتحاد الدولى ، نائب الرئيس ، شاينى ‏فانج ‏سكرتير عام ‏الاتحاد الدولى