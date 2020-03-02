شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس الزمالك يجتمع مع اللاعبين غدًا لتحفيزهم على مواصلة الانتصارات قبل مواجهة الترجى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشف الموقع الرسمى للزمالك إن مرتضى منصور، رئيس النادى الأبيض، قرر عقد جلسة بشكل نهائى مع اللاعبين، غدًا الإثنين، لتحفيزهم قبل السفر إلى تونس، لخوض مباراة الترجى التونسى، التى ستجمع بينهما فى التاسعة من مساء يوم الجمعة المقبل، فى إياب دور ربع النهائى منافسات منافس بطولة دورى أبطال إفريقيا، التى ستقام على ستاد رادس.

من المقرر، أن تشهد جلسة مرتضى منصور مع لاعبى الزمالك على هامش مران الفريق، مطالبتهم بالتركيز فى المباريات المقبلة، وخاصة مباراة الترجى التونسى لتحفيزهم لمواصلة الانتصارات فى مشوارهم على كافة البطولات، وعدم الانسياق وراء الشائعات التى يروجها البعض حول الفريق لهز استقراره.

وحقق الزمالك الفوز على الترجى التونسى بثلاثة أهداف مقابل هدف، فى ذهاب دور ربع النهائى من بطولة دورى أبطال إفريقيا التى أقيمت على ستاد القاهرة، يوم الجمعة الماضى، فيما جاء اجتماع كارتيرون مع لاعبى الأبيض للحديث حول تمركز اللاعبين.

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من المقرر، أن تُغادر بعثة الزمالك إلى تونس على متن طائرة خاصة، بعد غد الثلاثاء، حتى يستعد الفريق بوقت كافى قبل مباراة الجمعة المقبل، أمام الترجى التونسى، خاصة بعدما قررت الإدارة سفرهم بطائرة خاصة لتجنب الإرهاق للاعبين، بعد توالى المشاركات المتتالية للفريق خلال الشهر الماضى.

وكان أمير مرتضى منصور، المشرف على الكرة بالزمالك، أن الفرنسى باتريس كارتيرون، المدير الفنى للأبيض، اكتفى اليوم الأحد، بمران اللاعبين فى صالة الجمنازيوم بالنادى، مع عقد محضرة فنية معهم للحديث عن المواجهة المرتقبة أمام الترجى التونسى، مشددًا فى تصريحات خاصة لـ ”الخليج 365” أن لاعبى الزمالك خضعوا لعملية الاستشفاء بعد المباريات المتتالية التى خاضوها خلال الفترة الماضية، بناءً على الرؤية الفنية للفرنسى كارتيرون، وذلك لتجهيز اللاعبين للمواجهة المرتقبة يوم الجمعة المقبل، لحجز بطاقة التأهل إلى نصف نهائى دورى أبطال إفريقيا.