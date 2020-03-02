شكرا لقرائتكم خبر عن وصول لاعبي النادي الأهلي مطار القاهرة استعدادا للسفر لجنوب أفريقيا.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - وصل مطار القاهرة الدولى بعثة الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي متوجهة إلى جنوب أفريقيا؛ للقاء فريق صن داونز في إياب ربع نهائي دوري أبطال أفريقيا، المقرر إقامتها يوم السبت المقبل بمدنية بريتوريا.

وتجمع لاعبو الأهلي فى مطار القاهرة مساء اليوم استعدادا للسفر حيث سيتم إنهاء إجراءات المغادرة بمبنى الركاب رقم 3 بالمطار.

و من المقرر أن تطير بعثة المارد الأحمر في الحادية عشر مساء الليلة متجهة لجنوب إفريقيا بطائرة عادية على خطوط مصر للطيران بعد قرار التراجع في السفر بطائرة خاصة، وتستغرق رحلة الفريق مايقرب من 8 ساعات بدون ترانزيت على أن تصل مدينة جوهانسبرج في السابعة صباحًا ومن ثم الإنتقال لمدينة بريتوريا التي تستضيف المباراة.

و سبق سمير عدلي المدير الإداري بعثة الفريق بالسفر لمدينة بريتوريا بالفعل لترتيب الأمور المتعلقة بالإقامة والتنقلات وتدريب الفريق.

جديرًا بالذكر أن المارد الأحمر قد فاز على صن داونز الجنوب إفريقي في مباراة الذهاب بهدفين دون رد بأقدام علي معلول في المباراة التي جمعت بينهما في السادسة مساء أمس السبت على استاد القاهرة الدولي، على أن يقام لقاء الإياب في الثالثة من عصر السبت القادم الموافق 7 مارس.

Advertisements