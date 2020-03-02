شكرا لقرائتكم خبر عن هايدي عادل: مصر قادرة علي تحقيق ميدالية أولمبية في الخماسي الحديث والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعربت هايدي عادل بطلة الخماسي الحديث عن سعادتها بانجازها في بطولة كأس العالم للخماسي الحديث التي أقيمت على ملاعب بلاتنيوم بالتجمع الخامس بتحقيق الميدالية الذهبية في الزوجي المختلط مع إسلام حامد.

وقالت هايدي في تصريحات عقب التتويج " فخورة بانجازي خصوصا أنني لم أوفق في منافسات الفردي وأيضا كون البطولة على ارض مصر وانها اول بطولة كأس عالم في سنة أولمبية مما يجعل سعادتي أكبر".

وتابعت " منذ 10 سنوات تقريبا ومصر تنظم كاس عالم للخماسي الحديث وكنت احضر لمتابعة البطولة، فخر كبير ان تنظم هذه البطولة على ارض مصر و ان تأتي الوفود من جميع انحاء العالم للمنافسة هنا على أرضنا ".

وواصلت هايدي حديثها مؤكدة ان المنافسات كانت صعبة في البطولة لما تتطلبه من جهد بدني و ذهني كما انها تلعب المنافسات على مدار ١٠ ساعات يوميا، لكن بالنسبة لها منافسات الزوجي ممتعة بشكل أكثر من الفردي"

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وشددت هايدي على ان مصر قادرة على تحقيق ميدالية اولمبية في الخماسي الحديث موضحة ان لعبة الخماسي تطورت بشكل كبير عن ٥ سنوات مضت ولن مصر تمتلك جيلا مميزا في اللعبة.

واوضحت اللاعبة انها تستعد للمشاركة في بطولتي كأس عالم في بلغاريا ، و بطولة العالم في كوريا.

ووجهت هايدي الشكر لاسرتها الداعم الأول لها و لاتحاد الخماسي برئاسة المهندس شريف العريان ، ووزارة الرياضة و أصدقائها الذين حرصوا على التواجد في البطولة لتشجعها، مطالبة الجماهير المصرية بمواصلة دعمهم لاصحاب الالعاب الفردية في الفترة المقبلة لتحقيق انجاز اولمبي.