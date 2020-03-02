مرتضى منصور يحذر جماهير الترجي من الفتنة قبل مواجهة الزمالك

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علي البهجي:
حذر مرتضى منصور رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك، جماهير نادي الترجي التونسي من الوقوع في الفتنة على حد وصفه خلال مواجهة الفريقين المقرر لها الجمعة المقبل.
ويحل الزمالك ضيفا على نظيره الترجي التونسي، مساء الجمعة المقبل، في إياب دور الربع نهائي لدوري أبطال أفريقيا.
وقال منصور في تصريحات تلفزيونية لقناة الزمالك، إن يجب معاملة الزمالك بشكل لائق في تونس، وذلك بعد استقبال الترجي بشكل جيد في مصر.
وأضاف، أنه رحب بالترجي التونسي في مصر وقابله بشكل لائق، لكن وجود ألعاب نارية في المدرجات والملاعب المصرية أمر مرفوض.
وأوضح، أن ما حدث ضد جمهور الترجي جاء بسبب حيازة الألعاب النارية داخل استاد القاهرة وهو يعد جريمة وفقًا للقانون المصري.
وأتم تصريحاته:" لا أطلب من الشعب التونسي أن يستقبل الزمالك كما استقبلنا الترجي، سنلتقي سويًا وكثيرًا مرات مقبلة سواء مع الترجي أو النجم أو الصفاقسي أو الأفريقي، ولكن عليهم الحذر من الفتنة".
يذكر أن الزمالك استطاع الفوز على الترجي بثلاثة أهداف لواحد في ذهاب ربع نهائي دوري أبطال أفريقيا.
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