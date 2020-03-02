مرتضى: لا توجد أزمة مستحقات في الزمالك.. وأبارك للأهلي لفوزه على صنداونز

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علي البهجي:
هنأ مرتضى منصور، رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك، فريق الأهلي بالفوز على صنداونز بدوري أبطال أفريقيا السبت الماضي.
وقال منصور في تصريحات عبر قناة الزمالك، إنه حين يلعب الأهلي بعيدا عن طريقه فهو يشجعه لكن حين يلتقي في طريق الزمالك فبالتأكيد سيتمنى الفوز عليه.
وأضاف، أن فريقه الزمالك لا يعاني من أي مشاكل مالية في الوقت الراهن، نافيا ما يتردد حول وجود أزمة مستحقات في النادي.
وأوضح، أن لاعبي فريقه سيحصلون على مستحقاتهم المالية، مع تواجدهم بصورة طبيعية في تدريبات الفريق.
وأشار رئيس الزمالك إلى أن مدرب الفريق باتريس كارتيرون هو من منح لاعبي الزمالك راحة اليوم مع بعض التدريبات الاستشفائية.
وأتم تصريحاته:" لا يوجد متمردين في فريق الزمالك، والفريق لديه مران في الرابعة عصر الإثنين استعدادا لمواجهة الترجي".
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