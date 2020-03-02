تصريحات الأحد| سليمان يدعم مروان برسالة.. ووزير الرياضة يكشف موقفه من أزمة السوبر

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة- الخليج 365:

زوار الخليج 365 الأعزاء، نستعرض يوميا أبرز التصريحات التي أدلى بها مسئولو كرة القدم على الساحة الرياضية عن يوم الأحد 1 مارس 2020.

ربيع ياسين: سعيد بأداء منتخب الشباب رغم الخروج من كأس العرب

أكد ربيع ياسين، المدير الفني لمنتخب مصر للشباب، أنه يميل للكرة الهجومية الشاملة خلال المباريات التي يقودها كمدرب، ويحاول حاليا بناء منتخب قوي للسنوات المقبلة.

وليد سليمان يدعم مروان محسن برسالة بعد مباراة الأهلي وصنداونز

أشاد وليد سليمان، لاعب الأهلي، بزميله في الفريق مروان محسن، مؤكدا أن أداء الأخير كان رائعا خلال مباراة الفريق الأخيرة أمام صنداونز الجنوب أفريقي.

Advertisements

وزير الرياضة يكشف موقفه من أزمة السوبر.. وانسحاب الزمالك أمام الأهلي

أكد أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، أنه يعمل وفقا لصلاحيات محددة ولا يمكن أن يتدخل إلا في الأوقات التي تسمح له بذلك وفقا للقانون.

وكيل إيهاب جلال يوضح لمصراوي حقيقة مفاوضات المقاصة

أكد تامر النحاس، وكيل أعمال إيهاب جلال المدير الفني السابق للنادي المصري البورسعيدي على عدم وجود أي مفاوضات رسمية تمت من جانب نادي مصر للمقاصة مع المدرب.

الخليج 365 يُحاور مهاجم إنبي.. عن لقب الهداف والعودة للأهلي ومفاوضات الزمالك

لاعب مميز استطاع التألق هذا الموسم مع فريقه، رغم ابتعاده عن المشاركة مع النادي الأهلي لمدة استمرت اكثر من ٦ اشهر، ليرحل عن الفريق في منافسة وتحدي جديد مع انبي على سبيل الإعارة.