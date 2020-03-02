النشرة الرياضية..ريال مدريد يعود لصدارة الليجا .. ومانشستر سيتي يتوج بكأس كاراباو

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محرر الخليج 365:

زوار الخليج 365 الكرام، نقدم لكم تقريرًا يوميا بأبرز الأخبار الرياضية ليوم الأحد 1 مارس 2020.

بسبب كورونا.. المغرب تُعلن تأجيل كافة الأحداث الرياضية

أعلنت اللجنة الوطنية للقيادة في المملكة المغربية، مساء اليوم الأحد، تأجيل كافة الأحداث الرياضية والثقافية خلال لافترة المقبلة، كإجراء وقائي ضد فيروس كورونا.

ريال مدريد يعود لصدارة الليجا بالفوز على برشلونة في الكلاسيكو

حقق نادي ريال مدريد فوزاً هاماً على غريمه التقليدي برشلونة بهدفين دون رد في المباراة التي جمعتهما مساء اليوم الأحد، ضمن منافسات الجولة الـ26 بالدوري الإسباني.

بعثة الأهلي تغادر لجنوب أفريقيا لمواجهة صنداونز

غادرت مطار القاهرة الدولي مساء اليوم الأحد، بعثة الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي متوجهة إلى جنوب أفريقيا، للقاء فريق صنداونز في إياب ربع نهائي دوري أبطال أفريقيا، المقرر إقامتها السبت المقبل بمدنية بريتوريا.

منتخب الشباب يودع كأس العرب على يد السنغال بركلات الترجيح

ودع منتخب مصر للشباب بطولة كأس العرب المقامة في السعودية، على يد نظيره السنغالي بعد الخسارة بركلات الترجيح، في لقاء ضمن منافسات الدور نصف النهائي.

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المصري يفرط في الفوز أمام نهضة بركان بالكونفدرالية

فرط فريق المصري في الفوز على نهضة بركان، بعدما انتهت المباراة بينهما بالتعادل 2-2، في لقاء ضمن ذهاب ربع نهائي الكونفدرالية الذي اقين مساء اليوم الأحد على ستاد السويس.

رسميا.. إلغاء بطولة العالم للناشئين لرفع الأثقال بسبب كورونا

أعلن الإتحاد الدولي إلغاء بطولة العالم لرفع الأثقال للناشئين المقرر إقامتها في بوخارست برومانيا 13 مارس الجاري.

بالفيديو.. السيتي بطلا.. المحمدي وتريزيجية يشاركان في خسارة فيلا بنهائي الكأس

توج مانشستر سيتي بطلا لكأس كاراباو على حساب أستون فيلا، بعد فوز السيتزن بهدفين لهدف، في المباراة التي أقيمت على ملعب ويمبلي.

رسميا.. إيهاب جلال مديرًا فنيا للمقاصة.. وأمونيكي مشرفا للأكاديميات

أعلن مجلس إدارة نادي مصر المقاصة اللواء محمد عبد السلام، مع إيهاب جلال رسميا لتولي منصب المدير الفني لفريق الكرة في المرحلة المقبلة، خلفا للنيجيري إيمانويل أمونيكي.

بيراميدز يكتسح زاناكو ويقترب من المربع الذهبي للكونفدرالية

حقق بيراميدز فوزًا ثمينًا على مضيفه زاناكو في لوساكا بثلاثية نظيفة مساء اليوم الأحد، بذهاب ربع نهائي كأس الكونفدرالية الأفريقية.