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حقيقة إضراب لاعبي الزمالك بسبب المستحقات المتأخرة

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أكد مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك أن الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني للزمالك منح اللاعبين راحة من تدريبات اليوم مكتفيا بمران الجمانزيوم نافيا كل ما تم تداوله حول وجود إضراب بين اللاعبين بسبب المستحقات المتأخرة.

وقال مرتضى منصور في تصريحات عبر قناة الزمالك: "أزمة

المستحقات سببها ممدوح عباس وعمرو الجنايني الذين يتعمدون إسقاط النادي بالحجز على أمواله وعلى الجمهور أن يهاجمهم في كل وقت".

أضاف: "كارتيرون منح راحة للاعبين اليوم من المران الجماعي في ظل وجود إجهاد وإرهاق بينهم

نظرا لضغط المباريات مشيرا إلى أنه قام بتوفير المستحقات المالية للاعبين واصفا لاعبي الزمالك بأنهم لان رجالة ويستحقوا وسوف يكون هناك صرف للمستحقات اليوم رغم أنه لا ذنب لي في أفعال الجنايني وممدوح عباس".

واختتم:" رئيس الترجي رجل محترم وكل الذين يثيرون الرأي العام في تونس أطفال في السوشيال ميديا إنما نمتلك علاقات محترمة مع الجانب التونسي".

 

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