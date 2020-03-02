جمال محمد علي: منتخب الشباب قدم صورة مشرفة في بطولة كأس العرب

أكد د.جمال محمد علي رئيس بعثة منتخب الشباب في السعودية، أن الفريق القومي كان الأفضل في بطولة كأس العرب بشهادة الجميع وكان نموذجًا مشرفًا على جميع الأصعدة.

وتابع في تصريحات عقب خروج المنتخب من البطولة على يد السنغال في نصف النهائي، إن محمد روراوة نائب رئيس الاتحاد العربي ود.وديع الجريء

رئيس الاتحاد التونسي ورئيس اللجنة المنظمة للبطولة، صمما على الذهاب لغرفة خلع ملابس المنتخب لتهنئة الفريق على مستواه في البطولة.

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وواصل: "تذكروا هذه الأسماء جيدًا في المستقبل عربي بدر اسامة فيصل وحسام عبدالسلام ومحمود صابر ابراهيم عادل ومحمود جهاد

وعبدالرحمن عشري ومحمد شحاتة".

وأضاف أن الجماهير المصرية هي اللاعب رقم 1 في البطولة ووضعوا اللاعبين تحت ضغط يحتاجه الفريق ، مشيرًا إلى أن الجهاز الفني استفاد بشكل كبير من المشاركة في بطولة كأس العرب، كما أن المنتخب سيزداد قوة بانضمام لاعبي الدوري الممتاز الذين لم يسافروا مع المنتخب، مثل أحمد عيد لاعب الزمالك وحمزة حارس لاعب الأهلي وعبد الله عادل وزياد لاعبي إنبي.