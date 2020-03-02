وزارة الرياضة تشكل لجنة لأزمات كرة القدم

أعلن أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة أنه سيتم تشكيل لجنة لإدارة أزمات كرة القدم خلال الأيام المقبلة.

وقال صبحى فى تصريحات صحفية إن اللجنة ستضم حكماء من كبار الكرة ويتم التواصل الاعلامى من خلال اللجنة .و التى ستضم فى عضويتها ابو رجيلة و فاروق جعفر و عصام عبدالمنعم و الدهشورى حرب بالإضافة إلى أن حسن شحاته سيكون له دور فى الوزارة الفترة المقبلة .

وأضاف وزير

وأشار أنه عندما تم توقيع بروتوكول تعاون مع مجلس ابو ظبى الرياضى تم أشتراط موافقة اتحاد الكرة لأن له حقوق تسويقية

فاروق جعفر و عصام عبدالمنعم و الدهشورى حرب بالإضافة إلى أن حسن شحاته سيكون له دور فى الوزارة الفترة المقبلة .وأضاف وزير الرياضة أن الأزمة التى شهدتها ناديى الاهلى والزمالك الفترة الماضية تكون جزاؤاتها من الجهة التى تدير وهى اتحاد الكرة كما أن عدم التنسيق فى مواعيد المباريات لا يخص الوزارة ، فالوزير له حدود وله صلاحيات كما اننى أحب أن اصدر الشكل الايجابى للرياضة المصريةوأشار أنه عندما تم توقيع بروتوكول تعاون مع مجلس ابو ظبى الرياضى تم أشتراط موافقة اتحاد الكرة لأن له حقوق تسويقية

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