شوط أول سلبي بين ريال مدريد وبرشلونة

انتهى الشوط الأول بين فريقي ريال مدريد وبرشلونة بالتعادل السلبي، وذلك في كلاسيكو الأرض الذي يجمعهما على ملعب سانتياجو برنابيو معقل النادي الملكي، ضمن الجولة الرابعة والعشرين من الدوري الإسباني.

بدأ الشوط الأول حذرًا نسبيًا من كلا الجانبين خوفًا من تلقي هدف مبكر، لكن مع تقادم الوقت بدأ الفريقين تبادل السيطرة على مجريات اللعب.

وفي الثلث الأخير من الشوط الأول انتفض برشلونة وكاد أن يسجل هدفين متتالين وذلك حينما

انفرد آرثور بالمرمى من منتصف الملعب لكن تيبو كورتوا حارس ريال مدريد تألق وأنقذ مرماه من هدف محقق، ثم بعدها بدقائق قليلة هيئت الكرة أمام ليونيل ميسي داخل منطقة الجزاء في وضعية ممتازة، سدد الكرة على إثرها صاروخية لكن كورتوا واصل تألقه وتصدى لهدف آخر مؤكد لصالح برشلونة، ليطلق حكم المباراة بعدها بدقائق قليلة صافرته معلنًا نهاية أحداث الشوط الأول بالتعادل السلبي بدون أهداف.

ودخل ريال مدريد بتشكيل مكون من : تيبو كورتوا في حراسة المرمى، أمام رباعي في خط الدفاع مكون من سيرجيو راموس ورافائيل فاران ومارسيلو وكارفاخال، وفي خط الوسط توني كروس وكاسيميرو وفالفيردي، وفي خط الهجوم إيسكو فينيسيوس وكريم بنزيمه.

أما برشلونة بدأ بتشكيل مكون من تيرشتيجن في حراسة المرمى امامه رباعي خط دفاع مكون من جيرارد بيكيه وأومتيتي وجوردي ألبا وسيميدو، وفي خط الوسط بوسكيتيس وفيدال وفرانكي دي يونج وآرثور وفي خط الهجوم ليونيل ميسي وانطوان جريزمان.