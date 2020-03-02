لاعبات الشرقية يحصدن 3 ميداليات ذهبية فى بطولة الجمهورية

نجحت لاعبات فريق جمباز الأيروبك "تريو" بنادي الشرقية مرحلة تحت 11 سنوات، في حصد 3 ميداليات ذهبية فى بطولة الجمهورية، والمقامة بمدينة 6 اكتوبر بصالة الشباب والرياضة.

حصلت اللاعبات نور أحمد محمد، وسما علاء، وجنا أيمن عبدالكريم على المركز الأول والميدالية الذهبية.

يتكون الجهاز الفني للفريق من كاريمان محمد حسين مدير فني، ورويدا أحمد، ومحمد عبدالغفار وعفاف جلال إداريي الفريق، والدكتور إسلام عادل مدير النشاط الرياضي للألعاب الفردية، والدكتور أحمد مهران مستشار اللعبة بالنادي.

بصالة الشباب والرياضة.حصلت اللاعبات نور أحمد محمد، وسما علاء، وجنا أيمن عبدالكريم على المركز الأول والميدالية الذهبية.يتكون الجهاز الفني للفريق من كاريمان محمد حسين مدير فني، ورويدا أحمد، ومحمد عبدالغفار وعفاف جلال إداريي الفريق، والدكتور إسلام عادل مدير النشاط الرياضي للألعاب الفردية، والدكتور أحمد مهران مستشار اللعبة بالنادي.

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