جدول مباريات اليوم الاثنين 2-3-2020 جميع المواعيد والقنوات الناقلة

يعتبر اليوم الأثنين الموافق 2-3-2020 يومًا هادئًا على مستوى المباريات، حيث لعبت جميع الفرق الكبرى يوم أمس وايضًا يوم السبت الذي شهد خمس مباريات في الدوري الإنجليزي الممتاز، وأربع مباريات في الدوري الإسباني، ومبارتين في الدوري الإيطالي.

ومن ابرز مواجهات الدوري الإنجليزي خلال اليومين الماضيين خسارة “ليفربول” امام واتفورد بثلاثية نظيفة وتعادل مانشستر يونايتد مع إيفرتون وتعادل تشيلسي مع بورنموث وخسارة توتنهام من ولفرهامبتون.

وفي إسبانيا فاز إشبيلية على “اوساسونا”، وانتصر أتلتيك بيلباو على “فياريال”، وتعادل أتلتيكو مدريد مع “إسبانيول”، واستعاد ريال مدريد الصدارة من جديد بعد تفوقه على برشلونة بهدفين نظيفين، في كلاسيكو الأرض، ضمن مباريات الجولة الـ26.

وتسبب فيروس كورونا في تأجيل 5 مباريات في الدوري الإيطالي، خلال اليومين الماضيين، وبما فيهما مباراة القمة بين يوفنتوس والإنتر، الفيروس انتشر في إقليمى فينيتو ولومبارديا، الذى يضم مدينة “ميلانو” التى ينتمى إليها ناديا ميلان و الإنتر،

وفي المنطقة العربية، انتهت مباريات دور نصف النهائي من بطولة كأس العرب تحت 20 سنة أمس الأحد، حيث حقق منتخب تونس الفوز على منتخب المغرب وتأهل إلى المباراة النهائية ليلاقي منتخب السنغال الذي انتصر على المنتخب المصري بركلات الترجيح.

والآن حان دور مباريات اليوم الأثنين، والبداية مع دوري أبطال آسيا، حيث يستضيف الدحيل القطري فريق الشارقة الإماراتي وتبدأ المباراة في الساعة 15:15 بتوقيت جرينتش، وتأجلت مبارتين بیرسبولیس الإيراني والتعاون السعودي، والوحدة الإماراتي و استقلال طهران الإيراني، بسبب فيروس كورونا.

نذهب إلى انجلترا مع بطولة كأس الإتحاد الإنجليزي ومباراة آرسنال ضد “بورتسموث” فريق دوري الدرجة الثانية في الدور الخامس، وتبدأ المباراة في الساعة 19:45 بتوقيت جرينتش.

وفي إيطاليا يختتم فريقي سامبدوريا وهيلاس فيرونا، مواجهات الجولة الـ26 من السيريا آي، على ملعب “ماراتسي”، وتنطلق صافرة بداية المباراة الساعة 19:45 بتوقيت جرينتش.

والتالي جدول مواعيد مباريات اليوم الأثنين 2-3-2020 والقنوات الناقلة

مباريات دوري أبطال آسيا والقنوات الناقلة – الجولة الـ3

الدحيل (قطر) – الشارقة (الإمارات). الساعة 15:15 بتوقيت جرينتش. قناة بي ان سبورتس 1.

مباريات كأس الإتحاد الإنجليزي والقنوات الناقلة – الدور الخامس

آرسنال – بورتسموث. 19:45 بتوقيت جرينتش. قناة بي ان سبورتس 2.

مباريات الدوري الإيطالي والقنوات الناقلة – الجولة الـ26

سامبدوريا – هيلاس فيرونا. الساعة 19:45 بتوقيت جرينتش. قناة بي ان سبورتس 4.

مباريات الدوري البرتغالي والقنوات الناقلة – الجولة الـ23

سانتا كلارا – بورتو. الساعة 19:30 بتوقيت جرينتش. قناة Sportdigital.

بنفيكا – موريرينسي. الساعة 20:45 بتوقيت جرينتش. قناة Sportdigital.

مباريات الدوري المغربي والقنوات الناقلة – الجولة الـ19

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يوسفية برشيد – إتحاد طنجة. الساعة 18:00 بتوقيت جرينتش.

مباريات كأس الجزائر والقنوات الناقلة – دور ثمن النهائي

جمعية وهران – جمعية أولمبي الشلف. الساعة 13:00 بتوقيت جرينتش.

مباريات الدوري الإنجليزي الدرجة الأولى والقنوات الناقلة – الجولة الـ36

ميدلزبره – نوتينغهام فورست. الساعة 19:45 بتوقيت جرينتش.

مباريات الدوري المصري الدرجة الثانية والقنوات الناقلة – الجولة الـ16

بتروجيت – الزرقا. الساعة 13:00 بتوقيت جرينتش.

الداخلية – الترسانة. الساعة 13:00 بتوقيت جرينتش.

النصر – النجوم. الساعة 13:00 بتوقيت جرينتش.

مباريات الدوري الأرجنتيني والقنوات الناقلة – الجولة الـ22.

فيليز سارسفيلد – ارجنتينوس جونيورز. الساعة 00:45 بتوقيت جرينتش.

باتروناتو – سي .اي تاليريس كوردوبا. الساعة 22:00 بتوقيت جرينتش.

مباريات الدوري الأمريكي والقنوات الناقلة

بورتلاند تمبرز – مينيسوتا يونايتد. الساعة 00:30 بتوقيت جرينتش. قناة FreeSport HD.

مباريات الدوري المكسيكي والقنوات الناقلة.

سانتوس لاجونا – أطلس غوادالاخارا. الساعة 00:45 بتوقيت جرينتش.

مباريات الدوري النمساوي والقنوات الناقلة – الجولة الـ21

ريد بول سالزبورغ – رهيندورف ألتاش. الساعة 18:00 بتوقيت جرينتش.

مباريات الدوري الدانماركي والقنوات الناقلة – الجولة الـ23

متيولاند – سوندريسك. الساعة 18:00 بتوقيت جرينتش.

مباريات الدوري الألماني الدرجة الثانية والقنوات الناقلة – الجولة الـ24

هانوفر 96 – هوليستن كيل. الساعة 19:30 بتوقيت جرينتش.

مباريات الدوري الفرنسي الدرجة الثانية والقنوات الناقلة – الجولة الـ27

باريس أف سي – لانس. الساعة 19:45 بتوقيت جرينتش.

مباريات الدوري القبرصي والقنوات الناقلة – الجولة الـ22

أبويل نيقوسيا – أف سي اومونيا نيقوسيا. الساعة 17:00 بتوقيت جرينتش.

مباريات دوري ابطال أوقيانوسيا والقنوات الناقلة – دور المجموعات