زيدان يشعر بالنشوة بعد حرمان برشلونة من أعز ما يملك!

كشف المدير الفني لنادي ريال مدريد “زين الدين زيدان” عن الخطة التي نصرته على برشلونة بهدفين دون رد في مباراة الكلاسيكو، ضمن الجولة 26 من الدوري الإسباني، ليلة أمس الأحد.

وشهدت المباراة أول ظهور للمدرب الجديد لبرشلونة “كيكي سيتين” في مباريات الكلاسيكو، بعد خلافته لمواطنه إرنيستو فالفيردي الذي أقيل في أعقاب الخسارة الموجعة أمام أتلتيكو مدريد بنصف نهائي السوبر الإسباني.

ولم يستطع كيكي سيتين فرض الشخصية المعروفة لبرشلونة، خاصةً خلال الشوط الثاني الذي شهد تسجيل فينسيوس جونيور لهدف التقدم لريال مدريد، قبل أن يضيف البديل “ماريانو دياز” الهدف الثاني بعد دقيقة واحدة من مشاركته في الوقت بدل من ضائع.

وقال زين الدين زيدان خلال المؤتمر الصحفي الذي عقده بقاعة مؤتمرات سانتياجو برنابيو “تقييم المباراة بشكل عام؟ لديّ شعور رائع بعد هذا الفوز. الشوط الأول كان معقدًا بعض الشيء، وكان هناك تكافؤ بين الفريقين، لكننا من النواحي الهجومية كنا متفوقين، وظهر هذا التفوق أكثر خلال عملية الضغط”.

وأكد زيدان أنه قام ببناء إستراتيجيته وخطته على حرمان برشلونة من أعز ما يملك “الكرة” حيث يُجيد الفريق الكتالوني كثيرًا حين يستحوذ على الكرة ويتناقلها من قدم لقدم.

وأوضح المدرب الفرنسي “ضد مثل هذا النوع من الأندية، كل ما عليك فعله هو الضغط بكل قوة وبشكل منسق، لأنه لو سمحت لهم باللعب بأريحية ستضطر إلى الركض خلف الكرة، وعندما يحدث ذلك ستهلك لا محالة”.

وتابع حديثه “أردنا الدفاع عن أنفسنا، وهذه كانت أفضل طريقة أمام جمهورنا وأمام هذا المنافس، نستحق الفوز بسبب ما قدمناه. برشلونة فريق لا يُحب خسارة الكرة، لكننا حرمناه من الكرة في الشوط الثاني.

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وعن تسجيل فينسيوس للهدف الأول، قال زيدان “أنا مسرور بكل تأكيد من أجل فينسيوس، لقد استحق هذا الهدف. سجل هدفًا مهمًا أمام خصم غير عادي. تمنيت كذلك أن يسجل إيسكو من تسديدته الرائعة، لكن الحارس قام بتصد غير عادي”.

وتابع حديثه عن الأهداف “في نهاية المطاف سجل ماريانو دياز بعد لحظات من مشاركته كبديل، أنا سعيد من أجله لأنه لم يلعب الكثير من المباريات، وكان ذلك صعبًا عليه. نحن جميعًا سعداء من أحل ماريانو لأنه يقدم كل ما لديه للفريق على أرض الملعب”.

استبعاد يوفيتش

رفض زيدان التطرق لأسباب استبعاد المهاجم الجديد “لوكا يوفيتش” من القائمة المستدعاة لهذه المباراة، ورد على هذا السؤال بشيء من العصبية.

وقال زيزو “لماذا استبعدت لوكا يوفيتش من قائمة المباراة؟ لأنني أنا من يتخذ القرارات هنا، لقد كان أسبوعًا شاقًا وصعبًا واليوم سنحت لنا الفرصة للتعويض وهو ما نجحنا في القيام به، وفزنا بهذه الليلة”.

وسرعان ما غَير نبرته، وتحدث عن الفوز على برشلونة، مؤكدًا على أنه سيعطي فريقه حافزًا إضافيًا، ودفعة معنوية هائلة للمواجهات القادمة مثل مباراة إياب ثمن نهائي دوري أبطال أوروبا أمام مانشستر سيتي، مضيفًا “ستعطينا دفعة أمام السيتي رغم أنه لا يزال هناك وقت طويل قبل أن نذهب إلى إنجلترا”.

واستدرك “ردة فعل الفريق بعد الخسارة أمام مانشستر سيتي في دوري أبطال أوروبا، كانت رائعة، أعجبني ترابط جميع أعضاء الفريق. في كرة القدم يجب أن تتقبل مثل هذه الأمور، عندما لا تسير الأمور وفقًا لما تخطط له أحيانًا، ستصطدم ببعض التحديات التي يجب أن تتغلب عليها”.

وعن ظلمه لماريانو دياز على الدكة طوال الموسم، ختم زين الدين زيدان حديثه قائلاً “يمكنك أن تقول ما تشاء، ماريانو مهاجمنا الثالث وهو يقوم بعمل جيد، لكن لا شيء تغير، منذ البداية أخبرت الجميع بأنني سأعتمد على كل لاعب هنا، وأنا سعيد بجميع اللاعبين. لديّ مجموعة متميزة من اللاعبين، الفريق الذي أملكه هو أفضل فريق حول العالم”.