اخبار الرياضه

بالفيديو كريستيانو رونالدو يساند ريال مدريد من مدرجات الكلاسيكو

0 نشر
مراسل ميركاتو داي 0 تبليغ

  • 1/2
  • 2/2

Advertisements

عبّر النجم العالمي “” عن حنينه لأجواء فريق ، من خلال سفره من مدينة تورينو الإيطالية، خصيصاً لمساندة فريقه القديم، في أهم مواعيد الموسم.

واستضاف فريق ريال مدريد نظيره  على “ملعب سانتياجو برنابيو”، في كلاسيكو الأرض، فى قمة مباريات اليوم الأحد 1-3-2020، في إطار منافسات الجولة الـ26 من مسابقة ، بإدارة من الحكم الإسباني “أنطونيو ماثيو لاهوز”.

وخاض اللوس ميرنجيز مباراة الموسم ضد برشلونة، واستطاع فريق “زين الدين زيدان” التتويج ببطولة كلاسيكو الأرض، بالفوز بهدفين دون رد، خلال آخر 20 دقيقة بقدمي “فينيسيوس جونيور” و”ماريانو دياز”.

Advertisements

واعتاد لاعب يوفنتوس الحالي “كريستيانو رونالدو” التواجد والتألق في تلك المباراة، حيث سجل في شباك برشلونة 18 هدفًا، وفاز في تسعة لقاءات من 33 مواجهة.

وتفاجأت جماهير الفريق الملكي قبل انطلاقة المباراة بدقائق، بسيارة سوداء معتمة تخترق حدود البرنابيو، خرج منها أفضل من ارتدى القميص الأبيض عبر التاريخ.

وارتقى الدون درجات ملعب ريال مدريد للمرة الأولى كمشجع للفريق الإسباني، وظهر في مقصورة كبار الزوار رفقة أصدقائه، وظل متابعًا المباراة حتى نهاية.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر بالفيديو كريستيانو رونالدو يساند ريال مدريد من مدرجات الكلاسيكو لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على ميركاتو اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

الكلمات الدلائليه
Advertisements

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا