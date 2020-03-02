بالفيديو كريستيانو رونالدو يساند ريال مدريد من مدرجات الكلاسيكو

عبّر النجم العالمي “كريستيانو رونالدو” عن حنينه لأجواء فريق ريال مدريد، من خلال سفره من مدينة تورينو الإيطالية، خصيصاً لمساندة فريقه القديم، في أهم مواعيد الموسم.

واستضاف فريق ريال مدريد نظيره برشلونة على “ملعب سانتياجو برنابيو”، في كلاسيكو الأرض، فى قمة مباريات اليوم الأحد 1-3-2020، في إطار منافسات الجولة الـ26 من مسابقة الدوري الإسباني، بإدارة من الحكم الإسباني “أنطونيو ماثيو لاهوز”.

وخاض اللوس ميرنجيز مباراة الموسم ضد برشلونة، واستطاع فريق “زين الدين زيدان” التتويج ببطولة كلاسيكو الأرض، بالفوز بهدفين دون رد، خلال آخر 20 دقيقة بقدمي “فينيسيوس جونيور” و”ماريانو دياز”.

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واعتاد لاعب يوفنتوس الحالي “كريستيانو رونالدو” التواجد والتألق في تلك المباراة، حيث سجل في شباك برشلونة 18 هدفًا، وفاز في تسعة لقاءات من 33 مواجهة.

وتفاجأت جماهير الفريق الملكي قبل انطلاقة المباراة بدقائق، بسيارة سوداء معتمة تخترق حدود البرنابيو، خرج منها أفضل من ارتدى القميص الأبيض عبر التاريخ.

وارتقى الدون درجات ملعب ريال مدريد للمرة الأولى كمشجع للفريق الإسباني، وظهر في مقصورة كبار الزوار رفقة أصدقائه، وظل متابعًا المباراة حتى نهاية.