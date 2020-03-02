تيبو كورتوا يُحقق رقمًا أسطوريًا في الكلاسيكو صمد لمدة 45 عامًا

دخل الحارس الدولي البلجيكي “تيبو كورتوا” تاريخ الكرة الإسبانية وتاريخ مباريات الكلاسيكو بين ريال مدريد وبرشلونة، بتحقيق رقم أسطوري ظل صامدًا لنحو 45 عامًا، عندما تمكن من الحفاظ على نظافة شباك ريال مدريد، مساء أمس الأحد 1 مارس 2020، أمام هجوم برشلونة بقيادة ليونيل ميسي وأنطوان جريزمان.

وبات تيبو كورتوا أول حارس مرمى في تاريخ مباريات الكلاسيكو يحافظ على نظافة شباكه في مباراتي الذهاب والإياب منذ موسم 1975/1974، ووقتها تُوج ريال مدريد بلقب الدوري الإسباني بفارق 12 نقطة عن أقرب منافسيه “ريال سرقسطة” الثاني، علمًا بأن البرسا أنهى في المركز الثالث برصيد 37 نقطة.

وأقيمت المباراة الأولى بين ريال مدريد وبرشلونة في موسم 1975/1974 على ملعب سانتياجو برنابيو يوم الخامس من يناير 1975، وانتهت بفوز صعب لريال مدريد بهدف “روبيرتو مارتينيز” في نهاية الشوط الأول، وكان الحارس “ميجيل أنخل” حارسًا للملكي آنذاك.

وفي مباراة إياب الكلاسيكو التي أقيمت يوم 11 مايو من نفس العام، واحتضنها ملعب كامب نو، فشل هجوم برشلونة بقيادة “يوهان كرويف ويوهان نيسكينز ومانويل كلاريس” من هز شباك الحارس “ميجيل أنخل” لينتهي اللقاء بالتعادل السلبي.

ومن بعد إنجاز الحارس ميجيل أنخل، لم يستطع أي حارس الحفاظ على نظافة شباكه في مباراتي الذهاب والإياب بكلاسيكو الليجا على مدار 45 سنة، حتى جاء تيبو كورتوا ليعادل هذا الرقم التاريخي.