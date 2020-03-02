أهداف مباراة ريال مدريد وبرشلونة في كلاسيكو الدوري الإسباني

استضاف فريق ريال مدريد نظيره برشلونة على “ملعب سانتياجو برنابيو”، في كلاسيكو الأرض، فى قمة مباريات اليوم الأحد 1-3-2020، في إطار منافسات الجولة الـ26 من مسابقة الدوري الإسباني، بإدارة من الحكم الإسباني “أنطونيو ماثيو لاهوز”.

المباراة أذيعت على قناة بي إن سبورتس 3 بتعليق “حفيظ دراجي”، وانطلقت في تمام الساعة 20:00 بتوقيت جرينتش، 22:00 بتوقيت مصر، 23:00 بتوقيت السعودية، على ملعب “سانتياجو برنابيو” بمدينة مدريد.

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وربح الميرنجي المواجهة بهدفين دون رد، في مباراة تألق فيها الفريق الملكي في الشوط الثاني، وسجل هدفين، وكان الطرف الأفضل أمام برشلونة الذي ربما أضاع فرصه في الشوط الأول.

تقدم ريال مدريد بالهدف الأول قبل النهاية بثلث ساعة بتمريرة من كروس لفينيسيوس الذي صوب من زاوية مستحيلة، واستغل عدم إغلاق الحارس الألماني لزاويته الضيقة.

وفور نزوله كبديل في الدقيقة 90، استطاع ماريانو دياز من تسجيل هدفًا رائعًا من زاوية مستحيل أيضًا، لينهي المباراة على برشلونة تمامًا.