رياضة | مواعيد مباريات النصر السعودي في شهر مارس

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر مواعيد مباريات النصر السعودي في شهر مارس والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر السعودي، لمعارك شهر مارس، والتي تم تقليص عددهم إلى 4 لقاءات فقط بدلًا من 5، وذلك بعدما تم تأجيل مباراته أمام سباهان في دوري أبطال آسيا بسبب فيروس كورونا.

وكان قد أنهى النصر معركة فبراير الماضي بأقل الخسائر، بعدما تعادل في 3 لقاءات وفاز في مثلهم.

ويستعرض لكم الخليج 365 الرياضي جدول مباريات النصر في شهر مارس

-السبت 7 مارس.. الفيصلي ضد النصر في الجولة 21 من الدوري السعودي.

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- الأربعاء 11 مارس.. الرائد ضد النصر في الجولة 22 من الدوري السعودي للمحترفين.

- الأحد 15 مارس.. الأهلي ضد النصر في نصف نهائي كأس خادم الحرمين الشريفين.

- الجمعة 20 مارس.. الهلال ضد النصر في الجولة 23 من الدوري السعودي للمحترفين.

جدير بالذكر أن النصر يتواجد في المركز الثاني في جدول ترتيب الدوري السعودي للمحترفين برصيد 42 نقطة.