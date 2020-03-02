رياضة | جدول ترتيب الدوري الإسباني بعد فوز ريال مدريد على برشلونة

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر جدول ترتيب الدوري الإسباني بعد فوز ريال مدريد على برشلونة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

انتهت أمس الأحد 1 مارس منافسات الجولة السادسة والعشرين من بطولة الدوري الإسباني الممتاز بأخر مباراة في الجولة بين نادي ريال مدريد وغريمه نادي برشلونة.

نتيجة مباراة ريال مدريد وبرشلونة أمس في الدوري الإسباني الممتاز

استطاع نادي ريال مدريد أن يفوز على نظيره نادي برشلونة بهدفين مقابل لا شيء في المباراة التي جمعت بينهم أمس ضمن منافسات الجولة السادسة والعشرين من بطولة الدوري الإسباني الممتاز على ملعب سانتياجو برنابيو.

ترتيب الفريقين في الدوري الإسباني الممتاز

وبنتيجة مباراة أمس الأحد يصل رصيد نادي ريال مدريد إلى 56 نقطة ليحتل صدارة جدول ترتيب بطولة الدوري الإسباني الممتاز بينما يقف رصيد نادي برشلونة عند 55 نقطة ليتواجد في المركز الثاني.

جدول ترتيب الدوري الإسباني الممتاز

ويقدم لكم موقع "الخليج 365" جدول ترتيب بطولة الدوري الإسباني الممتاز عقب انتهاء منافسات الجولة السادسة والعشرين من بطولة الدوري الإسباني الممتاز كالآتي:

1- ريال مدريد 56 نقطة.

2- برشلونة 55 نقطة.

3- إشبيلية 46 نقطة.

4- خيتافي 45 نقطة.

5- أتليتكو مدريد 44 نقطة.

6- ريال سوسيداد 43 نقطة.

Advertisements

7- فالنسيا 41 نقطة.

8- فياريال 38 نقطة.

9- غرناطة 37 نقطة.

10- اتلتيك بلباو 34 نقطة.

11- ليفانتي 32 نقطة.

12- أوساسونا 31 نقطة.

13- الافيس 31 نقطة.

14- ريال بيتيس 30 نقطة.

15- بلد الوليد 29 نقطة.

16- إيبار 27 نقطة.

17- سيلتا فيجو 25 نقطة.

18- مايوركا 22 نقطة.

19- ليجانيس 20 نقطة.

20- إسبانيول 20 نقطة.