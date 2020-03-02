رياضة | أخبار ريال مدريد الأحد 1 مارس 2020

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر أخبار ريال مدريد الأحد 1 مارس 2020 والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

شهد ريال مدريد اليوم الموافق الأحد 1 مارس 2020 العديد من الأحداث الهامة الخاصة بفريق الكرة أبرزها سعي للاتحاد البرازيلي لضم ثلاثي الملكي رودريجو وفينسيوس ورينيير إلى المنتخب الأوليمبي المشارك في أولمبياد طوكيو في الصيف المقبل. وإليكم أهم أخبار ريال مدريد اليوم :

وحقق الريال فوزا غاليا اليوم على ضيفه برشلونه في كلاسيكو الأرض، بثلاثة أهداف دون رد في المباراة التي جمعتهما على ملعب سنتياجو برنابيو، ضمن مواجهات الجولة الـ27 من مسابقة الدوري الإسباني "ليجا".

وعاد الريال لصدارة ترتيب الدوري الإسباني مجددا، برصيد 56 نقطة، بفارق نقطة وحيد عن غريمه التقليدي برشلونة.

ويقدم الخليج 365 الرياضي أبرز أخبار الملكي خلال يوم الأحد من خلال التقرير التالي:

- مانشستر يونايتد يقرر التخلي عن نجمه وهدف ريال مدريد

أفادت تقارير صحفية بريطانية بأن مانشستر يونايتد الإنجليزي مستعد لبيع نجمه خط وسط الفريق الفرنسي بول بوجبا خلال في فترة الإنتقالات الصيفية المقبلة.

وأكدت صحيفة صنداي ميرور البريطانية أن مسئولي مانشستر يونايتد يتوقعون الحصول على 175 مليون يورو مقابل بيع الفرنسي بول بوجبا.

وأشارت الصحيفة البريطانية إلى أنه هناك عدة أندية ترغب في ضم بوجبا على رأسها يوفنتوس وباريس سان جيرمان وريال مدريد وتبقى معرفة أي منهم قادر على دفع ذلك المبلغ.

وذكرت الصحيفة البريطانية أن بول بوجبا البالغ من العمر 26 عامًا يلعب في مانشستر يونايتد منذ عام 2016 قادمًا من يوفنتوس وينتهي عقده في 2021 مع وجود بند لتجديد عقده لموسم إضافي.

- الاتحاد البرازيلي يسعى لمشاركة ثلاثي ريال مدريد في أولمبياد طوكيو

كشفت تقارير صحفية إسبانية أن روجريو كابوكلو رئيس الاتحاد البرازيلي لكرة القدم يجري محادثات مع ريال مدريد الإسباني من أجل الحصول على نجوم الفريق رودريجو وفينيسيوس ورينير في أولمبياد طوكيو في الصيف المقبل.

وأفادت صحيفة آس الإسبانية بأن الاتحاد البرازيلي يرغب في الحصول على كلًا من فينيسيوس جونيور ورودريجو بالإضافة إلى الوافد الجديد رينير من أجل المشاركة مع المنتخب البرازيلي الأولمبي.

وأشارت الصحيفة الإسبانية إلى أن ريال مدريد لا زال يدرس فكرة الاستغناء عن اللاعبين الثلاثة للاتحاد البرازيلي علمًا بأن أولمبياد طوكيو سيكون في الفترة ما بين 22 يوليو حتى 9 أغسطس هذا العام.

وأكدت الصحيفة الإسبانية أنه في حال موافقة ريال مدريد على مشاركة النجوم الثلاثة مع المنتخب البرازيلي الأولمبي فإنهم سيغيبون عن المباريات الأولى في بطولة الدوري الإسباني في الموسم المقبل.

- زيدان والمجهول.. مباريات نارية لريال مدريد في مارس

يشهد جدول مباريات ريال مدريد الإسباني خلال شهر "مارس" العديد من اللقاءات الهامة للفريق الملكي على الصعيدين المحلي والأوروبي، والتي ستكون مؤثرة بشكل كبير في مسيرة الفريق بالدوري الإسباني ودوري أبطال أوروبا.

ريال مدريد يستهدف استعادة صدارة الدوري الإسباني خلال شهر مارس الجاري من غريمه برشلونة، كما يتطلع لحسم تأهله لدور الثمانية في بطولة دوري أبطال أوروبا خلال هذا الشهر.

يحتل فريق ريال مدريد المركز الثاني في جدول ترتيب الدوري الإسباني برصيد 53 نقطة، متأخرًا بنقطتين خلف فريق برشلونة الإسباني المتصدر برصيد 55 نقطة.

ويستعرض "الخليج 365 الرياضي" مواعيد مباريات ريال مدريد في شهر "مارس" الحالي:-

* برشلونة × ريال مدريد:

يفتتح فريق ريال مدريد مبارياته خلال شهر مارس بمواجهة غريمه فريق برشلونة في الكلاسيكو الإسباني في تمام العاشرة مساءًا، اليوم الأحد 1 مارس، على أرضية ستاد سانتياجو برنابيو في الجولة 26 من الدوري الإسباني.

* ريال بيتيس × ريال مدريد:

Advertisements

يلتقي ريال مدريد مع نظيره ريال بيتيس على ستاد "بنيتو فيامارين" يوم الأحد الموافق 8 مارس الجاري، ضمن منافسات الجولة السابعة والعشرين من الدوري الإسباني.

* ريال مدريد × إيبار:

يواجه فريق ريال مدريد نظيره إيبار يوم الجمعة الموافق 13 مارس علي أرضية ستاد "سانتياجو برنابيو" في الجولة الثامنة والعشرين من الدوري الإسباني.

* مانشستر سيتي × ريال مدريد:

يخوض فريق ريال مدريد مواجهة نارية ضد مانشستر سيتي يوم 17 مارس الجاري على ستاد "الاتحاد" معقل الفريق الإنجليزي في مباراة إياب ثمن نهائي دوري أبطال أوروبا، وانتهت مباراة الذهاب بخسارة الملكي 2-1.

* ريال مدريد × فالنسيا:

يختتم فريق ريال مدريد مبارياته في شهر مارس بمواجهة فريق فالنسيا على ملعبه "سانتياجو برنابيو" يوم 21 مارس ضمن منافسات الجولة التاسعة والعشرين من الدوري الاسباني.

- البيرنابيو يقول كلمته في الكلاسيكو

يلتقي نادي ريال مدريد مع نظيره برشلونة في العاشرة مساء اليوم الأحد على ملعب سانتياجو بيرنابيو ضمن منافسات الجولة الـ 26 من بطولة الدوري الإسباني.

وذكرت صحيفة "ماركا" الإسبانية في تقرير لها اليوم: "البرنابيو سوف يقول كلمته الليلة في كلاسيكو الأرض" .

وتابعت: "يعود آخر إنتصار حققه ريال مدريد في البرنابيو ، إلى 1 فبراير في الديربي ، منذ ذلك الحين لعب الفريق ثلاث مباريات خسر في إثنين منهم و تعادل في واحدة".

وأضافت: " سوف يكون البرنابيو هو القاضي الليلة ، سوف تستقبل الجماهير حافلة الفريق من أجل دعمهم ، لأنهم يعلمون بأن الفوز اليوم يفتح الأبواب أمام حلم الفوز بالليجا ، ولكن ، إذا تم حل كل شيء خارج الملعب ، فإن رد فعل المدرجات".

واختتمت: "الذي سئم من الاشمئزاز ، لا يمكن التنبؤ بما قد يحصل والفريق الذي يزور البرنابيو الليلة ليس بذلك المنافس العادي إنه برشلونة".

- 1500 فرد أمن لتأمين مباراة ريال مدريد وبرشلونة

يشارك حوالي 1545 ضابط وجندي في تأمين مباراة كلاسيكو الدوري الإسباني والتي تجمع في وقت لاحق اليوم الأحد بين ريال مدريد وضيفه برشلونة.

واضطرت الشرطة لتعزيز تواجدها حول استاد سانتياجو برنابيو نظرا لحساسية المباراة التي تجمع بين الغريمين التاريخيين ريال مدريد وبرشلونة.

ومن المتوقع أن تشهد المباراة حضورا جماهيريا يقدر بنحو 78 الف مشجع.

ويتصدر برشلونة جدول ترتيب الدوري الإسباني برصيد 55 نقطة بفارق نقطتين عن ريال مدريد الوصيف.

- أول تحرك رسمي من يوفنتوس لخطف صفقة ريال مدريد المنتظرة

كشف موقع ’’كالتشيو ميركاتو’’ الإيطالي، أن فريق يوفنتوس بدأ في التحرك للتعاقد مع نجم وسط مانشستر يونايتد، الفرنسي بول بوجبا، خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

وأشار الموقع الإيطالي، إلى أن فابيو بارتيتشي المدير الرياضي ليوفنتوس تواصل مع وكيل أعمال اللاعب مينو رايولا ومسؤولو مانشستر من أجل التفاوض بشأن انتقال بوغبا إلى صفوف البيانكونيري في شهر يونيو المقبل.

وأوضح الموقع، أن يوفنتوس يضع بوجبا ضمن أولوياته خلال الفترة القادمة لتدعيم خط وسط الفريق خاصةً بعد فشل كل من أرون رامزي وأدريان رابيو في إثبات جدراتهم في خط وسط السيدة العجوز، بالإضافة إلى إمكانية رحيل ميراليم بيانيتش عن الفريق.

وينتهي عقد بوجبا مع مانشستر يونايتد في شهر يونيو عام 2021 ويستعد يوفنتوس لعقد صفقة تبادلية بانتقال أرون رامزي أو أدريان رابيو إلى الشياطين الحمر بالإضافة إلى مبلغ مالي مقدر بـ60 مليون يورو.