رياضة | رقما قياسيا لكورتوا لم يحقق منذ 45 عاما في الكلاسيكو

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر رقما قياسيا لكورتوا لم يحقق منذ 45 عاما في الكلاسيكو والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

حقق الحارس البلجيكي تيبو كورتوا حارس مرمى فريق ريال مدريد الإسباني رقما قياسيا مع ناديه خلال مباراة فريق برشلونة في الكلاسيكو خلال منافسات الدوري الإسباني.

ونجح فريق ريال مدريد في تحقيق الفوز على برشلونة بنتيجة هدفين مقابل لا شيء في المباراة التي أقيمت على ملعب السانتياجو برنابيو.

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ويعد تيبو كورتوا أول حارس يحقق كلين شيت في مباراتي الذهاب و الأياب في كلاسيكو من 45 سنة في موسم 74-1975، ووقتهآ حقق الملكي لقب الليجا بفارق 12+ نقطة على أقرب منافسية.

يذكر أن مباراة الذهاب بين فريقين ريال مدريد وبرشلونه بنتيجة سلبية على ملعب الكامب نو.