رياضة | نتائج مباريات اليوم الأحد 1- 3 - 2020.. ريال مدريد يحسم الكلاسيكو تحت أنظار رونالدو.. وانتصار ساحق لبيراميدز وتعثر المصري بالكونفدرالية

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر نتائج مباريات اليوم الأحد 1- 3 - 2020.. ريال مدريد يحسم الكلاسيكو تحت أنظار رونالدو.. وانتصار ساحق لبيراميدز وتعثر المصري بالكونفدرالية والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
نتائج مباريات اليوم، حيث أقيمت العديد من المباريات الهامة اليوم الأحد 1 - 3 - 2020، أبرزها فوز ريال مدريد بالكلاسيكو أمام برشلونة في الدوري الإسباني.
ويعرض لكم "الخليج 365 الرياضي" نتائج مباريات اليوم السبت:
نتائج مباريات اليوم في الكونفدرالية الأفريقية "ذهاب دور الـ8"
زاناكو ضد بيراميدز، بيراميدز يسحق زاناكو الزامبي بنتيجة 3-0.
المصري ضد نهضة بركان، سقط المصري في فخ التعادل الإيجابي بنتيجة 2-2.
نتائج مباريات اليوم في الدوري الإنجليزي "الجولة الـ28"
توتنهام ضد وولفرهامبتون، أنتهت المباراة بفوز وولفرهامبتون بنتيجة 3-2.
إيفرتون ضد مانشستر يونايتد، أنتهت المباراة بالتعادل الإيجابي بنتيجة 1-1.
نتائج مباريات اليوم في الدوري الإسباني "الجولة الـ26"
ريال مدريد ضد برشلونة، حسم ريال مدريد كلاسيكو الأرض لصالحه، بنتيجة 2-0.
نتائج مباريات اليوم في كأس كاراباو "المباراة النهائية"
أستون فيلا ضد مانشستر سيتي، توج السيتيزنز باللقب على حساب أستون فيلا، بعد التغلب عليه بنتيجة 2-1.