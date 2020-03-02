رياضة | أيمن عبد العزيز: موقفي غامض في المقاصة.. تفاجئت بما حدث

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر أيمن عبد العزيز: موقفي غامض في المقاصة.. تفاجئت بما حدث والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أكد أيمن عبدالعزيز المدرب العام لفريق مصر للمقاصة، أن لم يبلغه أحد برحيل إمانويل أمونيكي عن تدريب الفريق ولا يعلم حيثيات القرار.

وقال أيمن خلال مداخلة تليفونية : المقاصة لم تقيل أمونيكي ولكن الأقرب تغيير منصبه وسيستمر عمله في النادي.

وتابع أنه لم يتواصل مع أمونيكي عقب صدور قرار رحيله عن المهمة الفنية للفريق، مؤكدا أن حتى هذه اللحظة الأمور تسير بشكل طبيعي وفقا لبرنامج الفريق.

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وأضاف أنه يتشرف بالعمل مع إيهاب جلال في مصر المقاصة خاصة وأنه ليس بغريب عليه، حيث انه عمل معه في نادي الزمالك من قبل.

وعن مشوار الزمالك بدوري الأبطال قال : أنصح لاعبي الابيض بالحرص خلال لقاء الترجي في رادس لأن المنافس يتم شحنه بصورة كبيرة.

وأتم أن لاعبو الزمالك يملكون ميزة كبيرة وهي إجادة المباريات النهائية أو اللقاءات الكبيرة .