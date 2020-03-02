رياضة | أول تعليق من مدرب برشلونة عقب لهزيمة من ريال مدريد

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر أول تعليق من مدرب برشلونة عقب لهزيمة من ريال مدريد والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قلل كيكي سيتين المدير الفني لبرشلونة من أهمية خسارة فريقه أمام ريال مدريد بهدفين دون رد بكلاسيكو الأرض، في قمة مباريات الجولة السادسة والعشرين من الدوري الأسباني "الليجا".

سيتين قال عقب نهاية المباراة :"قدمنا شوط أول رائع جدًا لكن في الشوط الثاني كانوا أفضل منا .. لقد ضغطوا علينا ثم جاء هدفهم ".

وأضاف :"هذه الهزيمة ليست لها أهمية كبيرة, ما زال هنالك عدة جولات متبقية في الليجا".

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وأشار :"لا يجب أن نعتقد أن ميسي هو الوحيد الذي يسجل الأهداف، هناك لاعبون أخرون في الفريق".

وأوضح :" لا يزال هناك الكثير من المباريات في الليجا، وقد يتغير الكثير".

وزاد :"الخسارة اليوم ليست حاسمة، لا يزال هناك الكثير في الليجا، وسوف يكون هناك الكثير من المنعطفات في الجولات المقبلة"