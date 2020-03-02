رياضة | جدول ترتيب الدوري الإسباني عقب مباراة الكلاسيكو

بيو.

ترتيب الفريقين في الدوري الإسباني عقب مباراة اليوم

وبنتيجة مباراة اليوم الأحد يصل رصيد نادي ريال مدريد إلى 56 نقطة ليحتل صدارة جدول ترتيب بطولة الدوري الإسباني الممتاز بينما يقف رصيد نادي برشلونة عند 55 نقطة ليتواجد في المركز الثاني.