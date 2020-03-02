رياضة | جدول ترتيب الدوري الإسباني عقب مباراة الكلاسيكو

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كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر جدول ترتيب الدوري الإسباني عقب مباراة الكلاسيكو والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
الإثنين 02/مارس/2020 - 12:04 ص
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الكلاسيكو
حسام مجدي
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استطاع نادي ريال مدريد أن يفوز على نظيره نادي برشلونة بهدفين مقابل لا شيء في المباراة التي جمعت بينهم منذ قليل ضمن منافسات الجولة السادسة والعشرين من بطولة الدوري الإسباني الممتاز على ملعب سانتياجو برنابيو.
ترتيب الفريقين في الدوري الإسباني عقب مباراة اليوم
وبنتيجة مباراة اليوم الأحد يصل رصيد نادي ريال مدريد إلى 56 نقطة ليحتل صدارة جدول ترتيب بطولة الدوري الإسباني الممتاز بينما يقف رصيد نادي برشلونة عند 55 نقطة ليتواجد في المركز الثاني.
جدول ترتيب الدوري الإسباني الممتاز
ويقدم لكم موقع "الخليج 365" جدول ترتيب بطولة الدوري الإسباني الممتاز عقب مباراة الكلاسيكو اليوم كالآتي:
1- ريال مدريد 56 نقطة
2- برشلونة 55 نقطة
3- إشبيلية 46 نقطة
4- خيتافي 45 نقطة
5- أتليتكو مدريد 44 نقطة
6- ريال سوسيداد 43 نقطة
7- فالنسيا 41 نقطة
8- فياريال 38 نقطة
9- غرناطة 37 نقطة
10- اتلتيك بلباو 34 نقطة
11- ليفانتي 32 نقطة
12- أوساسونا 31 نقطة
13- الافيس 31 نقطة
14- ريال بيتيس 30 نقطة
15- بلد الوليد 29 نقطة
16- إيبار 27 نقطة
17- سيلتا فيجو 25 نقطة
18- مايوركا 22 نقطة
19- ليجانيس 20 نقطة
20- إسبانيول 20 نقطة
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