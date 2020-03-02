رياضة | أهداف مباراة ريال مدريد وبرشلونة في الدوري الإسباني

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر أهداف مباراة ريال مدريد وبرشلونة في الدوري الإسباني والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تمكن فريق ريال مدريد من تحقيق الفوز على نادي برشلونة، بهدفين نظيفين، في اللقاء الذي جمع بينهما ضمن منافسات الجولة السادسة والعشرون من عمر بطولة الدوري الإسباني الممتاز.

سجل الهدف الأول النجم البرازيلي فينيسيوس جونيور، بعد اختراقه لدفاعات برشلونة، ووضعها في الزاوية اليمني للحارس تير شتيجن في الدقيقة 71، ثم أضاف ماريانو دياز الهدف الثاني لريال مدريد في الدقيقة الأخيرة من الوقت بدل الضائع من عمر المباراة.