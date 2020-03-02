رياضة | بوسكيتس يكشف سبب خسارة برشلونة من ريال مدريد

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر بوسكيتس يكشف سبب خسارة برشلونة من ريال مدريد والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

كشف اللاعب الإسباني سيرجو بوسكيتس لاعب خط وسط فريق برشلونة سبب خسارة الفريق من ريال مدريد بنتيجة هدفين مقابل لا شيء في المباراة التي جمعت بين الفريقين على ملعب السانتياجو برنابيو في الدوري الإسباني.

وقال بوسكيتس في تصريحات صحفية : "كان لدينا فرصة ثمينة لكي نبتعد كثيراً لكن لم ننجح، وقدمنا شوط اول جيد، ولم نكن نعرف كيف نخرج بالكرة بصورة جيدة عند ضغطهم بالكرة لنا، وكنا نحاول ان نسبب الخطورة لكن لم ننجح بذلك".

وأضاف : "‏في نهاية المطاف كنا افضل في الشوط الأول وهم كانوا افضل في الشوط الثاني، وسجلوا هدف من هجمتهم الاولى في المباراة". وتابع : "‏جميعنا نحب ان نستحوذ بالكرة، وبطبيعة الحال اي مُباراة بين فريقين كبيرة من لا يمتلك الكرة سوف يُعاني، والدوري مازال طويلا".

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