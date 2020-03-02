رياضة | تقييم لاعبي برشلونة أمام ريال مدريد (الأسوأ والأفضل)

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر تقييم لاعبي برشلونة أمام ريال مدريد (الأسوأ والأفضل) والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تمكن فريق ريال مدريد من تحقيق الفوز على نادي برشلونة، بهدفين نظيفين، في اللقاء الذي جمع بينهما ضمن منافسات الجولة السادسة والعشرون من عمر بطولة الدوري الإسباني الممتاز.

سجل الهدف الأول النجم البرازيلي فينيسيوس جونيور، بعد اختراقه لدفاعات برشلونة، ووضعها في الزاوية اليمني للحارس تير شتيجن في الدقيقة 71، ثم أضاف ماريانو دياز الهدف الثاني لريال مدريد في الدقيقة الأخيرة من الوقت بدل الضائع من عمر المباراة.

ترتيب الفريقين في الدوري الإسباني بعد فوز الميرنجي على البارسا

وبهذه النتيجة يرتفع رصيد فريق ريال مدريد إلى النقطة 56، يحتل بها صدارة الدوري الإسباني، بينما يظل برشلونة برصيد 55 نقطة، يحتل بها المركز الثاني.

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بيكيه أفضل لاعب في برشلونة

حيث ظهر النجم الإسباني جيرارد بيكيه، بمستوى متميز خلال المباراة، ونجاحه في إفساد معظم هجمات ريال مدريد، رغم تلقي العملاق الكتالوني لهدفين.

جوردي ألبا الأسوأ في البارسا

بينما ظهر جوردي ألبا الظهير الأيسر لبرشلونة، في أسوأ مستوى له وكان أسوأ لاعب في الفريق الكتالوني، والسبب في ذلك عودة اللاعب من الإصابة القوية التي تعرض لها.