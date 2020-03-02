رياضة | بعد حسم الكلاسيكو.. كشف حساب "زيدان" في ولايته الثانية مع ريال مدريد (أرقام)

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر بعد حسم الكلاسيكو.. كشف حساب "زيدان" في ولايته الثانية مع ريال مدريد (أرقام) والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قاد المدرب الفرنسي زين الدين زيدان فريقه ريال مدريد للفوز على فريق برشلونة بهدف دون مقابل، في مباراة الكلاسيكو التي جمعت الفريقين مساء اليوم الأحد، على ستاد "سانتياجو برنابيو" معقل النادي الملكي، ضمن منافسات الجولة السادسة والعشرين من بطولة الدوري الإسباني.

وجاء هدف ريال مدريد الأول عن طريق اللاعب البرازيلي فينسيوس جونيور بالدقيقة 71، وأضاف ماريانو دياز الهدف الثاني للفريق الملكي بالدقيقة الثانية من الوقت بدل الضائع.

وارتفع رصيد ريال مدريد إلي 56 نقطة ليستعيد صدارة ترتيب الدوري الإسباني، متفوقا على فريق برشلونة والذي تراجع للمركز الثاني برصيد 55 نقطة، بينما يحتل فريق أشبيلية المركز الثالث برصيد 46 نقطة.

وحافظ "زيدان" على تفوقه التاريخي ضد برشلونة، بعدما حقق 4 إنتصارات من أصل 9 مباريات جمعته مع الفريق الكتالوني خلال مسيرته التدريبية، بينما خسر مباراتين، وتعادل في 3 مباريات، وسجل لاعبوه 13 هدفا في شباك البرسا، بينما استقبلت شباك فريقه 11 هدفا.

ماذا قدم "زيدان" في ولايته الثانية مع ريال مدريد؟

عاد المدرب الفرنسي زين الدين زيدان لقيادة فريق ريال مدريد في ولاية تدريبية ثانية في 11 مارس 2019، خلفًا للمدرب الأرجنتيني سانتياجو سولاري والذي تمت إقالته عن تدريب الفريق بسبب سوء النتائج.

وقاد "زيدان" فريق ريال مدريد منذ عودته لتدريب الفريق الملكي في 49 مباراة بمختلف البطولات حتي الآن، حقق الفوز في 28 مباراة، وخسر 9 مباريات، وحسم التعادل نتيجة 12 مباراة، سجل لاعبو الفريق المدريدي 96 هدفًا تحت قيادته، واستقبلت شباك الفريق 48 هدفًا، وتوج بكأس السوبر الإسباني مع الفريق.

وجاءت أرقام "زيدان" مع ريال مدريد في البطولات المختلفة كالتالي:

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- الدوري الإسباني:

قاد زين الدين زيدان فريق ريال مدريد في 11 مباراة بالدوري الإسباني بالموسم الماضي 2018 / 2019، حقق 5 انتصارات، وخسر 4 مباريات، وتعادل الفريق في مباراتين، وأنهي الفريق البطولة محتلا المركز الثالث برصيد 68 نقطة، خلف برشلونة المتصدر بـ87 نقطة، وأتليتكو مدريد الثاني بـ 76 نقطة.

أما في الموسم الحالي، قاد المدرب الفرنسي فريق ريال مدريد في 26 مباراة بالدوري الإسباني، فاز في 16 مباراة، وخسر مباراتين، وتعادل الفريق في 8 مباريات، سجل لاعبوه 48 هدفا، واستقبلت شباكه 17 هدفا، وحصد 56 نقطة ويحتل صدارة ترتيب البطولة متفوقا علي غريمه برشلونة صاحب المركز الثاني بـ55 نقطة.

- دوري أبطال أوروبا:

خاض "زيدان" 7 مباريات مع ريال مدريد في بطولة دوري أبطال أوروبا، حقق 3 انتصارات، وخسر مباراتين، وتعادل في مثلها ، سجل لاعبو الملكي 15 هدفا، واستقبلت شباكه 10 أهداف، ونجح في قيادة الفريق لدور الـ16 بالبطولة الأوروبية، وخسر لقاء الذهاب أمام مانشستر سيتي 2/1 ويسعي للتعويض في مباراة الإياب من أجل التأهل لربع نهائي البطولة.

- كأس إسبانيا:

قاد المدرب الفرنسي فريق ريال مدريد في 3 مباريات ببطولة كأس إسبانيا، فاز على أونيونيستا سالامنكا 3 / 1، ثم تخطي ريال سرقسطة برباعية نظيفة، وخسر مباراة أمام ريال سوسيداد 4 / 3 في الدور ربع النهائي وودع منافسات البطولة المحلية.

- كأس السوبر الإسباني:

توج الفرنسي "زيدان" بكأس السوبر الإسباني مع ريال مدريد، بعدما تغلب على فالنسيا 3 – 1 في نصف نهائي البطولة التي أقيمت في السعودية بمشاركة 4 أندية للمرة الأولي في التاريخ، واكتسح جاره اللدود أتليتكو مدريد في المباراة النهائية بنتيجة 4 /1، ليحصد أول الألقاب في ولايته التدريبية الثانية مع النادي الملكي.