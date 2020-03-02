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رياضة | ترتيب هدافي الدوري الإسباني بعد فوز ريال مدريد ضد برشلونة

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كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر ترتيب هدافي بعد فوز ضد والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

الأحد 01/مارس/2020 - 11:57 م

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كلاسيكو

كلاسيكو

محمد الصو

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نجح الفريق الأول لكرة القدم بنادي ريال مدريد الإسباني بقيادة الفرنسي زين الدين زيدان المدير الفني، في تحقيق فوز هام على نظيره برشلونة، بهدفين دون رد ضمن منافسات الجولة السادسة والعشرين من الدوري الإسباني.

واستطاع البرازيلي فينسيوس جونيور في وضع الميرن

جي بالمقدمة في الدقيقة 70 من عمر المباراة، قبل أن يزيد ماريانو دياز النتيجة بالهدف الثاني في الدقيقة الأخيرة من اللقاء الذي أقيم مساء اليوم على ملعب سانتياجو بيرنابيو، بالليجا.

وبتلك النتيجة رفع ريال مدريد رصيده إلى 56 نقطة متصدرًا بفارق نقطة وحيدة عن غريمه برشلونة، صاحب المركز الثاني برصيد 55 نقطة.

وفشل الثنائي الفرنسي كريم بنزيما مهاجم مدريد، والأرجنتيني ليونيل ، في إحراز أي أهداف خلال تلك المواجهة.

ويرصد "الخليج 365 الرياضي" ترتيب هدافي الدوري الإسباني عقب فوز الميرنجي على برشلونة بالكلاسيكو الإسباني من خلال التقرير الآتي:-

ليونيل ميسي، برشلونة، 18 هدفًا.

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كريم بنزيما، ريال مدريد، 13 هدفًا.

لوكاس بيريز، ألافيس، 11 هدفًا.

لويس سواريز، برشلونة، 11 هدفًا.

جيرارد مورينو، فياريال، 10 أهداف.

روجر مارتي، ليفانتي، 10 أهداف.

أنخيل، خيتافي، 10 أهداف.

إزيكييل أفيلا، أوساسونا، 9 أهداف.

خوسيلو، ألافيس، 9 أهداف.

جيرارد مورينو، فياريال، 9 أهداف.

ماكسيميليانو جوميز، فالنسيا، 9 أهداف. 

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