رياضة | كشف حساب كيكي سيتين بعد خسارة برشلونة أمام ريال مدريد

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر كشف حساب كيكي سيتين بعد خسارة برشلونة أمام ريال مدريد والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

حقق ريال مدريد فوز مهم على برشلونة ضمن مباريات الجولة ال 26 من بطولة الدوري الإسبانى بهدفين دون رد سجلهم الجناح فينسيوس جونيور والبديل ماريانو دياز، ليصعد المرينجي للمركز الأول ويزيح البارسا من الصدارة.



وتولي كيكي سيتين الإدارة الفنية لبرشلونة يناير الماضي عقب رحيل المدرب الإسبانى ارنستو فالفيردى بسبب خروج البارسا من نصف نهائي كأس السوبر الإسبانى.

وقاد سيتين برشلونة فى 11 مباراة من بينهم 7 مباريات ببطولة الدوري الإسبانى فاز فى 5 منهم على حساب كل من غرناطة وليفانتي وريال بيتيس وخيتافي وإيبار وخسارتين أمام فالنسيا وريال مدريد ولم يتعادل فى اى مباراة. Advertisements

بينما على مستوي دوري أبطال أوروبا قاد سيتين البارسا فى مباراة واحدة أمام نابولى فى ذهاب دور ال 16 من بطولة دوري أبطال أوروبا وانتهت بالتعادل الإيجابي بهدف لكل فريق.

بينما خرج البلوجرانا من بطولة كأس ملك إسبانيا على يد اتليتك بيلباو بعد الخسارة بهدف دون رد بينما حقق فوز وحيد على حساب ليجانيس.