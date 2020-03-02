رياضة | 3 محطات تفصل كيما عن تحقيق حلمه بالعودة للممتاز "ب"

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ازدادت منافسات المجموعة الأولى بدوري القسم الثالث سخونة، تزامنا مع قرب انتهاء المسابقة التي تشهد منافسة ثلاثية على خطف تذكرة التأهل لترقى القسم الثاني.

كيما أسوان المتصدر برصيد 43 نقطة، يتطلع لمواصلة الانتصارات والحفاظ على صدارة المجموعة، حيث يتبقى له ثلاث مباريات.

يواجه كيما أسوان المباراة المقبلة نظيره فريق نادي النصر للتعدين، وصيف المجموعة برصيد42 نقطة، والتي تعد أقوى المواجهات المتبقية لفريق كيما، والتي سوف تحدد بشكل كبير الأقرب للتأهل لترقى القسم الثاني.

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في المباراة الثانية يلتقي فريق نادي شبان اسنا، متزيل جدول المجموعة برصيد7 نقاط، وتعد المباراة اقل صعوبة لفريق كيما

ويختتم فريق نادي كيما مواجهاته هذا الموسم بمواجهة فريق نادي الاقصر، صاحب المركز الخامس برصيد 35 نقطة، التي تجمعهما بملعب الاخير.

ترتيب المجموعة الأولى



1_كيما 43 نقطة

2_التعدين 42 نقطة

3_الزهراء 42 نقطة

4_ادفو 38 نقطة

5_الاقصر 35 نقطة

6_المدينة المنورة 29 نقطة

7_ التحرير 23 نقطة

8_ابو الريش 19 نقطة

9_وادي النيل 17 نقطة

10_الهلال 15 نقطة

11_دراو 7 نقاط

12_ اسنا 7 نقاط