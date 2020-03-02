رياضة | 3 محطات تفصل كيما عن تحقيق حلمه بالعودة للممتاز "ب"

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر 3 محطات تفصل كيما عن تحقيق حلمه بالعودة للممتاز "ب" والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
كيما أسوان المتصدر برصيد 43 نقطة، يتطلع لمواصلة الانتصارات والحفاظ على صدارة المجموعة، حيث يتبقى له ثلاث مباريات.
يواجه كيما أسوان المباراة المقبلة نظيره فريق نادي النصر للتعدين، وصيف المجموعة برصيد42 نقطة، والتي تعد أقوى المواجهات المتبقية لفريق كيما، والتي سوف تحدد بشكل كبير الأقرب للتأهل لترقى القسم الثاني.
في المباراة الثانية يلتقي فريق نادي شبان اسنا، متزيل جدول المجموعة برصيد7 نقاط، وتعد المباراة اقل صعوبة لفريق كيما
ويختتم فريق نادي كيما مواجهاته هذا الموسم بمواجهة فريق نادي الاقصر، صاحب المركز الخامس برصيد 35 نقطة، التي تجمعهما بملعب الاخير.
ترتيب المجموعة الأولى
1_كيما 43 نقطة
2_التعدين 42 نقطة
3_الزهراء 42 نقطة
4_ادفو 38 نقطة
5_الاقصر 35 نقطة
6_المدينة المنورة 29 نقطة
7_ التحرير 23 نقطة
8_ابو الريش 19 نقطة
9_وادي النيل 17 نقطة
10_الهلال 15 نقطة
11_دراو 7 نقاط
12_ اسنا 7 نقاط