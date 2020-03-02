الامارات | “بالصور.. فينسيوس” ريال مدريد يقهر رقم “ميسي” التاريخي لبرشلونة

شكرا لقرائتكم خبر عن “بالصور.. فينسيوس” ريال مدريد يقهر رقم “ميسي” التاريخي لبرشلونة والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - نجح ريال مدريد في تحقيق فوزاً عريضاً على فريق برشلونة بهدفين دون مقابل في الجولة 26 من الدوري الإسباني محققاً أكثر من رقم جديد للفريق أهمها أنه انتزع صدارة ترتيب الدوري بفارق نقطة واحدة عن برشلونة إضافة إلى عدد أخر من الأرقام.

وبفوز ريال مدريد يكون قد فك الشراكة مع برشلونة في عدد مرات الفوز بالكلاسيكو بـ73 انتصار مقابل 72 للفريق الكتالوني، كما نجح الفريق الإسباني من إيقاف سلسلة النتائج الإيجابية لفريق برشلونة، بعد 4 هزائم و3 تعادلات، ليعود ريال مدريد ويفك شفرة برشلونة أخيرًا في الدوري الإسباني، كما أن ريال مدريد حقق الفوز على برشلونة في ملعب سنتياغو بيرنابيو في الدوري للمرة الأولى منذ 25 اكتوبر 2014

والرقم الأهم والتاريخي أحرزه فينسيوس جونيور، حيث كتب لنفسه تاريخ جديد بعدما كسر رقم الأسطورة ميسي، حيث أصبح فينسيوس جونيور أصغر لاعبي يسجل في الكلاسيكو بعمر 19 عامًا و233 يوم، خلال القرن الـ21 متخطيًا ليونيل ميسي الذي سجل أولى أهدافه أمام ريال مدريد بعمر 19 عامًا و259 يوم، ولم يكتفي اللاعب بذلك بل احتفل بهدفه على طريقة كريستيانو رونالدو، ليعلن عن أسطورة جديدة للريال الفترة القادمة، ونال المدرب كيكي سيتين أيضاً خسارته الخامسة أمام ريال مدريد من أصل 9 مواجهات، حيث نجح من قبل في الفوز بلقائيين والتعادل في مثلهم والخسارة في 5