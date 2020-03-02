الامارات | تعديل مواعيد الجولتين 18 و19 من دوري الخليج العربي

شكرا لقرائتكم خبر عن تعديل مواعيد الجولتين 18 و19 من دوري الخليج العربي والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - قررت رابطة المحترفين إجراء تعديلات على مواعيد مباريات الجولتين 18 و 19 من دوري الخليج العربي، إثر تأجيل الاتحاد الآسيوي لكرة القدم مباريات الجولة الثالثة من بطولة دوري أبطال آسيا 2020، كإجراءات احترازية للوضع الذي تشهده المنطقة.

وقال بيان صحافي: «ستقام الجولة 18 يومي الخميس والجمعة المقبلين، وسيشهد اليوم الأول من الجولة إقامة أربع مباريات، يستضيف العين الفجيرة في 5:30 مساء، وفي التوقيت نفسه يحل بني ياس ضيفاً على خورفكان، ثم الشارقة وحتا، والوصل والظفرة في الثامنة والربع مساء، فيما تقام ثلاث مباريات في اليوم الثاني، وتجمع كلاً من اتحاد كلباء والجزيرة، والوحدة وعجمان، في الخامسة والنصف، ثم شباب الأهلي والنصر في الثامنة والربع مساء». وجاء في البيان: «ستجري الجولة 19 يومي 13 و14 الجاري بإقامة ثلاث مباريات في اليوم الأول، إذ يستضيف عجمان فريق شباب الأهلي الساعة 5:45 مساء، ويحل الوصل ضيفاً على حتا في التوقيت نفسه، ثم يلتقي النصر وخورفكان في الثامنة والنصف مساء اليوم نفسه، فيما ستقام أربع مباريات في اليوم الثاني للجولة، تقام ثلاث منها في 5:45 مساء (بني ياس واتحاد كلباء، والظفرة والوحدة، والفجيرة والشارقة)، وتختتم الجولة بلقاء الجزيرة والعين في الثامنة والنصف مساء، وستقام مباريات الجولتين من مسابقة دوري الخليج العربي تحت 21 عاماً في اليوم التالي لمباريات الفريق الأول في مسابقة دوري الخليج العربي، وفي التوقيت المعتمد سابقا بجدول المسابقة.