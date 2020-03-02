الامارات | «زيدان» يكمل المربع الذهبي لكأس دبي الذهبي للبولو

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الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أكمل فريق زيدان عقد فرق المربع الذهبي لبطولة كأس دبي الذهبي للبولو 2020، المقامة برعاية سمو الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم، نائب حاكم دبي، وبدعم من مجلس دبي الرياضي، وتحتضن منافساتها ملاعب نادي ومنتجع الحبتور للبولو، وتختتم يوم الجمعة المقبل، بمشاركة ثمانية فرق، يمثلها نجوم اللعبة من أبناء وبنات الإمارات، إلى جانب أبرز اللاعبين المحترفين الأجانب. جاء تأهل فريق زيدان للمربع الذهبي عقب فوزه، أول من أمس، على فريق أبوظبي بتسعة أهداف مقابل سبعة، منحت فريق زيدان اللحاق بفريق الفارسة الشيخة ميثاء بنت محمد آل مكتوم، وفريق الشيخة علياء آل مكتوم، وفريق غنتوت، لتلعب هذه الفرق في المربع الذهبي، المقرر له غداً، حيث يلتقي في المباراة الأولى فريقا الشيخة علياء مع غنتوت، وتعقبها، في الرابعة، مباراة القمة بين فريقَي الشيخة ميثاء بنت محمد وفريق زيدان. Share طباعة فيسبوك تويتر لينكدين Pin Interest جوجل + Whats App

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